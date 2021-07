Chân sút số 1 Italia nhận 'rổ gạch đá' vì màn ăn vạ thô thiển và thảm họa

Your browser does not support the video tag.

Phút 31 trận Bỉ vs Italia, Ciro Immobile có pha va chạm với trung vệ Jan Vertonghen trong vòng cấm đối phương. Sau đó, chân sút 31 tuổi của Italia ôm chân lăn lộn vẻ như đau đớn lắm để hy vọng trọng tài sẽ thổi phạt đền.

Nhưng chỉ sau đó ít giây, khi Nicolo Barella sút tung lưới tuyển Bỉ mở tỷ số cho Azzurri, Ciro Immobile bỗng dưng “hồi phục thần kỳ”, bật dậy chạy đến ăn mừng cùng các đồng đội như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Ciro Immobile lăn lộn ăn vạ đòi phạt đền, rồi lập tức đứng dậy ăn mừng khi Barella ghi bàn mở tỷ số cho Italia.

Pha ăn vạ thô thiển của Ciro Immobile được ống kính máy quay ghi lại, sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và tạo nên cơn sốt. Dân mạng đồng loạt “ném đá” chân sút của Italia vì pha ăn vạ thô thiển và thảm họa của Immobile.

"Ciro Immobile lăn lộn như một con cá... trước khi chạy ăn mừng như điên. Anh ấy hồi phục cũng nhanh thật”; "Cái chân của Ciro Immobile đã được chữa khỏi nhờ năng lực ma thuật do bàn thắng của Nicolo Barella mang lại"..., dân mạng bình luận

Cựu danh thủ Anh Gary Lineker bình luận trên BBC: "Immobile đang cố gắng để được hưởng phạt đền. Nhìn cách anh ấy lăn lộn, mọi người đã lầm tưởng anh ấy rất đau đớn. Nhưng sau đó, bóng đi vào lưới và anh ấy ổn. Đó là một sự phục hồi đáng kinh ngạc!".

Trong khi đó, cựu danh thủ Alan Shearer nhận xét: “Tôi thậm chí không muốn cười vì điều đó thật thảm hại. Bạn có thể thấy anh ta còn lén nhìn vào trọng tài trước khi trình diễn màn lăn lộn trên sân. Thật đáng xấu hổ.”

Các chuyên gia Jurgen Klinsmann, Micah Richards cũng bật cười khi theo dõi pha ăn vạ của Immobile.

Không lâu sau bàn mở tỷ số của Barella, Immobile có dịp ăn mừng lần nữa khi Insigne nâng tỷ số lên 2-0 cho Italia. Bỉ gỡ lại được một bàn ở những giây bù giờ hiệp một sau cú sút phạt đền thành công, nhưng đó là tất cả những gì “Quỷ đỏ” làm được.

Vượt qua Bỉ, Italia sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở trận bán kết diễn ra ngày 7/7 tới.

