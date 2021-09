Chân dung nghi can chém đứt lìa cổ người đàn ông ở TP.HCM

Pháp luật

Bước đầu, công an xác định nghi can chém lìa cổ người đàn ông ở quận 7, TP.HCM là Trần Huy (SN 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Do nghi can đang không tỉnh táo nên việc lấy lời khai hết sức khó khăn.