Chân dung đối tượng chiếm đoạt tiền của vợ nạn nhân Rào Trăng 3

Sáng 24/10, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho Infonet biết, đã bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạn tiền của gia đình nạn nhân Rào Trăng 3. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Phúc (SN 1997), trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó vào ngày 20/10/2020, đối tượng Phúc đã gọi điện thoại cho chị Lê Thị Thu Thảo ở thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô - vợ của anh Trần Văn Lộc (là công nhân bị tử nạn tại sự cố sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế) để thăm hỏi, động viên và muốn ủng hộ gia đình chị 6 triệu đồng.

Phúc đã gửi tin nhắn và hướng dẫn chị Thảo nhấn vào đường link do đối tượng chuyển để được nhận tiền. Chị Thảo làm theo yêu cầu của người này và sau đó thì phát hiện số tiền trong tài khoản của mình bị mất 100 triệu đồng.

Chân dung đối tượng Phúc. Ảnh: Báo Giao thông

Chiều 20/10, cảnh sát tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Thảo về việc có một người đàn ông gọi điện thoại thăm hỏi, động viên và muốn ủng hộ gia đình chị 6 triệu đồng. Sau đó, người này đã gửi tin nhắn và hướng dẫn chị nhấn vào đường link do đối tượng chuyển đến để được nhận tiền.

Sau khi, chị Thảo làm theo yêu cầu của người này thì phát hiện số tiền trong tài khoản bị mất 100 triệu đồng (trong tổng số tiền 250 triệu đồng mà các nhà hảo tâm gửi tới ủng hộ gia đình chị Thảo). Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh có liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ việc.

Đến sáng ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định được thủ phạm gây ra vụ lừa đảo là Nguyễn Văn Phúc (ngụ thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), báo giao thông đưa tin. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ các tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng gồm: 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính....

Trước đó, sau khi anh Trần Văn Lộc, công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 tử nạn, biết được hoàn cảnh của chị Lê Thị Thu Thảo (vợ anh Lộc) khó khăn, nuôi con nhỏ nên các nhà hảo tâm và nhiều người dân ở khắp mọi miền đất nước gọi điện thăm hỏi, động viên và giúp đỡ, ủng hộ gia đình chị hơn 250 triệu đồng. Vụ việc chị Thảo bị lừa chiếm đoạt tiền đã gây phẫn nộ dư luận.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn