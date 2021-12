Chân dung "dì ghẻ" 26 tuổi nghi bạo hành bé gái 8 tuổi: Thường khoe body sexy, cuộc sống sang chảnh và nói lời đạo lý trên MXH

Vụ việc bé gái 8 tuổi nghi bị "dì ghẻ" bạo hành, tử vong thương tâm tại TP.HCM đang gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là bé A. (sống tại căn hộ ở quận Bình Thạnh) tử vong trước khi đến bệnh viện.

Cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím (Ảnh: NLĐ)

Qua khám nghiệm, cảnh sát ghi nhận trên cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt, nghi vấn bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Quá trình điều tra, công an xác định V.N.Q.Tr. (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) là người liên quan trực tiếp đến vụ án nên bắt khẩn cấp để điều tra. Bé A. là con riêng của anh Th. (36 tuổi), còn Tr. là vợ sắp cưới của anh Th., cả 3 người sống chung tại một căn hộ ở quận Bình Thạnh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra tài khoản Facebook được cho là của "dì ghẻ" Tr.

Tài khoản Facebook được cho là của "dì ghẻ" Tr.

Trên trang Facebook cá nhân, ở phần mô tả tiểu sử, Tr. chia sẻ một đoạn trích dẫn bằng tiếng Anh đầy triết lý: "I am not trying to give an image of a fairytale, perfect, everything else, I am just being myself" (Tạm dịch: Tôi không muốn cố gắng xây dựng hình ảnh một tiên nữ, tôi chỉ muốn là chính mình).

Những hình ảnh sang chảnh và xinh đẹp của Tr.

Bên cạnh đó, tài khoản Facebook này còn thường đăng tải những hình ảnh xinh đẹp, khoe body sexy và cuộc sống sang chảnh. Các bài đăng, hình ảnh này hiện đều nhận hàng nghìn lượt phẫn nộ cùng với rất nhiều bình luận, chỉ trích thậm tệ từ cộng đồng mạng

Cộng đồng mạng đồng loạt thả phẫn nộ và để lại bình luận chỉ trích thậm tệ



Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

