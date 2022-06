Cha nghe tin đến bệnh viện thì con trai 18 tháng tuổi đã chết với nhiều vết bầm trên cơ thể

Sáng 2-6, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết vẫn đang xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của bé L.T.L.T.P. (18 tháng tuổi), con của anh T.T.N.T. (24 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An).

Anh T. và vợ cưới nhau 6 năm, đã ly dị được hơn 1 năm. Anh T. nuôi con gái, còn bé P. sống với mẹ ruột là L.D.T.H. (24 tuổi).

Chị H. làm công nhân, gần đây có quen và sống chung với 1 người đàn ông là tình nhân tại phòng trọ thuộc ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An. Trước khi xảy ra sự việc, bé P. đang ở cùng họ.

Rạng sáng ngày 1-6, anh T. nghe tin con mình phải vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Khi anh T. chạy đến thì các bác sĩ cho biết con anh đã chết trước khi đưa vào bệnh viện với nhiều chấn thương trên cơ thể.

...

Trong ngày 1-6, cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi, giám định nguyên do tử vong và đã bàn giao lại cho gia đình tổ chức hậu sự.

Theo người nhà, trên cơ thể bé P. xuất hiện nhiều vết bầm tím ở vùng đầu, tay, chân và nghi ngờ bé bị bạo hành dẫn đến tử vong.

9h ngày 2-6, bé P. sẽ được gia đình an táng. Việc con trai chết ngay ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 khiến anh T. và gia đình anh không chỉ đau buồn mà còn rất bức xúc.

Tuy nhiên theo cơ quan điều tra, hiện vụ việc vẫn đang trong giai đoạn xác minh, chưa có quyết định khởi tố vụ án.

Tác giả: SƠN LÂM

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ