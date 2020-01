Cha dượng cùng con trai 'hãm hại' con riêng của vợ đến sinh con

Đ.T.T.N. bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Ảnh: Zing

Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Tiến Thành (19 tuổi, ngụ tại xã Tân Lập) về tội Hiếp dâm. Cơ quan này cũng khởi tố bị can nhưng cho Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi, cha của Thành) tại ngoại cùng với tội danh trên. Nạn nhân là Đ.T.T.N. (20 tuổi, ngụ tại địa phương.

Theo kết quả điều tra, bà N.T.L. (41 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận là mẹ của N.) đến trình báo với công an về việc con gái mình là N. bị Nguyễn Tiến Thành – con riêng của chồng và chồng là Nguyễn Văn Tâm (43 tuổi, cha của Thành) hiếp dâm nhiều lần dẫn đến có thai.

Cụ thể, bà L. đột nhiên phát hiện ra con gái có thai được 6 tháng. Sau khi gặng hỏi, cô gái cho biết nhiều lần bị cha dượng là ông Tâm và em họ là Thành xâm hại.

Cụ thể, trước Tết Nguyên đán 2019, lợi dụng lúc mọi người trong nhà đi vắng, 2 cha con ông Tâm đã vào nhà thay nhau giở trò đồi bại với N., khi cô la lên cầu cứu thì ông Tâm dùng lời lẽ đe dọa “nếu la lên thì cha mày đánh dượng, dượng sẽ giết mày” do đó N. không dám kể với ai.

Trao đổi với Zing.vn, bà L. cho hay N. thân thể phát triển bình thường nhưng nhận thức như một đứa bé 6 tuổi. N. ít giao tiếp với bên ngoài, chỉ thích chơi thú nhồi bông.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối N. Kết quả cho thấy, trước, trong và sau khi bị hại N. bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Tại thời điểm bị hại và hiện nay, cô bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Tháng 8/2019, N. sinh em bé, cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành lấy mẫu giám định AND và xác định đây là con của Thành. Hiện bị can Nguyễn Tiến Thành đã bị bắt giam còn ông Nguyễn Văn Tâm được tại ngoại để phục vụ điều tra.

