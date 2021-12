CDC Hà Tĩnh: Công ty Việt Á đứng đầu liên danh trúng gói thầu “siêu” tiết kiệm

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đấu thầu qua mạng để mua 10.000 Bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 và hóa chất, sinh phẩm kèm theo vói giá dự toán khoảng 5,980 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) đứng đầu liên danh (Công ty Cổ phần dược liệu và công nghệ y tế Đông Tây) đã trúng gói thầu này với đơn giá Bộ kit Test là 367.500 đồng.

Điều đáng nói, tại gói thầu này, dù trị giá gói thầu dự toán chỉ gần 6 tỷ đồng nhưng Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đứng đầu liên danh đã “mạnh dạn” giảm giá cực khủng đến tận hơn 1 tỷ đồng cho gói thầu này của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể, Liên danh Việt Á đã trúng thầu theo Quyết định 1003/QĐ-BVĐK ngày 06/12/2021 với giá 4,955 tỷ đồng, ông Hoàng Quang Trung ký quyết định.

Đến thời điểm hiện tại, dù đã có quyết định trúng thầu nhưng giữa 2 bên vẫn chưa ký hợp đồng mua bán.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu riêng của PV Tài chính doanh nghiệp, ngoài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, trước đó, Công ty Việt Á còn trúng thêm 3 gói thầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh (gồm 2 gói đứng đầu liên danh và 1 gói độc lập).

Đặc biệt, tại gói thầu “Mua sắm test nhanh, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh” thì chỉ cần giảm giá đúng vỏn vẹn 300 nghìn đồng thì liên danh Việt Á đã dễ dàng trúng gói thầu trị giá gần 6 tỷ này. Cụ thể, khi giá của gói thầu được đưa ra với tổng dự toán 5.980.600.000 đồng thì đứng đầu liên danh Công ty Việt Á cùng thành viên Công ty TNHH thương mại dịch vụ và thiết bị Thiên Phúc và Công ty Cổ phần cung cấp vật tư y tế và thiết bị Việt Nam đã dễ dàng trúng thầu khi bỏ giá 5.980.300.000 đồng.

Và, Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “siêu” tiết kiệm này đã được ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh ký vào ngày ngày 25/5/2021.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết, việc đấu thầu được tổ chức rộng rãi qua mạng. Tôi khẳng định Hà Tĩnh không nhận bất cứ phần trăm hay hoa hồng, tôi cũng chưa từng gặp người của Công ty Việt Á. Hiện công an cũng đã làm việc với đơn vị.

Trong 1 diễn biến liên quan tại Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An đã mua các vật tư sinh phẩm phục vụ xét nghiệm phòng chống chống dịch với tổng số khoảng 28/60 tỷ đồng (ngoài Công ty Việt Á còn có 3 công ty khác trúng thầu với tổng số tiền 32 tỷ đồng). Cụ thể, Công ty Việt Á đã trúng 4 gói thầu (có 2 gói chỉ định thầu rút gọn và 2 gói đấu thầu rộng rãi).

2 gói chỉ định thầu được xác định hơn 18 tỷ đồng vào các ngày 15/7 được mua với giá 470.000 đồng/1 bộ kit xét nghiệm (hơn 5,2 tỷ đồng và ngày 31/10 mua với giá 367.500 đồng (giá trị hơn 13 tỷ đồng).

Về các gói thầu nói trên, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An khẳng định: Tôi hoàn toàn không nhận bất kỳ quà hay khoản hoa hồng nào từ công ty Việt Á hay là bất kỳ ai. Tôi chưa từng làm việc, chưa từng gặp và không biết Phan Tôn Noel Thảo là ai. Tôi cũng đã cho tổng kiểm tra, rà soát tất cả các nhân viên của đơn vị về vấn đề này.

Hiện tại, Công an tỉnh Nghệ An đã đến CDC Nghệ An để thu thập các tài liệu, hồ sơ của 4 gói thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm liên quan đến Công ty Việt Á nói trên.

Như đã đưa tin, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương liên quan.

C03 cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỉ đồng. Ông Phan Quốc Việt thỏa thuận, thống nhất, chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn. Bước đầu, C03 làm rõ ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương đã nhận gần 30 tỉ đồng lót tay từ ông Phan Quốc Việt.

