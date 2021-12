Cầu thủ Thái đánh Quang Hải, vật ngã Văn Toàn, trọng tài vẫn không rút thẻ đỏ

Video: Thủ môn Thái Lan kéo ngã Văn Toàn

AFF Cup 2020 không áp dụng VAR như vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á. Bởi vậy, có không ít quyết định của các trọng tài bị đặt dấu hỏi về tính chính xác. Riêng trong hiệp 1 trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, việc đội bóng xứ chùa Vàng không nhận một thẻ đỏ nào cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Tình huống đầu tiên xảy ra ở phút 19, khi Thái Lan đang dẫn trước 1-0. Theerathon Bunmathan vung tay vào mặt Quang Hải. Trợ lý trọng tài đứng ngay bên cạnh, nhưng không có quyết định thổi phạt nào.

Cuối hiệp một, thủ môn Chatchai Budprom lao ra ngoài vòng cấm kéo ngã Văn Toàn rồi ôm bóng. Đây là tình huống mà nếu tiền đạo đội tuyển Việt Nam vượt qua, anh hoàn toàn có thể ghi bàn.

Dẫu vậy, trọng tài chỉ rút ra thẻ vàng cho thủ môn Thái Lan.

Tác giả: MINH NGỌC

Nguồn tin: Báo VTC