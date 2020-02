Cập nhật dịch corona ngày 10-2: 40.553 ca nhiễm, 910 người chết

Ngành y tế Vũ Hán và cả Trung Quốc tiếp tục gồng mình chống dịch do virus corona gây ra - Ảnh: Thời báo hoàn cầu

Theo Reuters, tính đến thời điểm này, Trung Quốc đại lục đã thêm 3.062 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên đại lục lên đến con số 40.553 ca.

Như vậy với con số ca nhiễm và tử vong mới được thông báo ở Trung Quốc đại lục, tổng số tử vong trên thế giới là 910 người (908 ở Trung Quốc đại lục, 1 ở Philippines, 1 ở Hong Kong) và số ca nhiễm vượt hơn 40.000 ca.

Trong đó, tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch, thông báo thêm 91 ca tử vong, bao gồm 73 người chết ở TP Vũ Hán. Ngoài ra có 2.618 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 29.631 người trong toàn tỉnh.

Như vậy là với số ca tử vong mới được báo cáo ở tỉnh Hồ Bắc sáng nay (10-2), đã có 908 người chết ở Trung Quốc đại lục, 1 người chết ở Philippines, và 1 người tử vong ở Hong Kong.

* Theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc, các trường hợp mới được xác nhận của Trung Quốc về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra bên ngoài tỉnh Hồ Bắc, mà thành phố Vũ Hán là tâm dịch, đã giảm trong 5 ngày liên tiếp.

Cụ thể, số trường hợp mới được xác nhận đến thứ bảy, 8-2 bên ngoài Hồ Bắc là 509, thấp hơn khoảng 42,8% so với con số được ghi nhận vào thứ hai, 3-2, Mi Feng, người phát ngôn của NHC cho biết.

Số trường hợp nhiễm virus được xác nhận mới ở các tỉnh ở Trung Quốc trong những ngày qua là 890 (thứ hai 3-2), 731 (thứ ba 4-2), 707 (thứ tư 5-2), 696 (thứ năm 6-2) và 558 (thứ sáu 7-2) và 509 (thứ bảy 8-2). Người phát ngôn của NHC cho biết: “Nó cho thấy cơ chế phòng ngừa và kiểm soát chung phối hợp giữa các khu vực khác nhau trong nước và sự quản lý chặt chẽ dịch bệnh đang có hiệu lực”.

Tác giả: HỒNG VÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ