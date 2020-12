Cặp đôi thản nhiên hôn nhau đắm đuối ngay trong lớp học khiến người xung quanh phải 'đỏ mặt'

Ngày càng có nhiều cặp đôi thể hiện tình cảm của mình ở nơi công cộng một cách lộ liễu. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước đoạn video quay cảnh một cặp đôi đang ôm hôn nhau đắm đuối ngay trong lớp học như chốn không người.

Your browser does not support the video tag.



Video: Cặp đôi thản nhiên hôn nhau đắm đuối ngay trong lớp học như chốn không người

Đoạn video dài 30 giây cho thấy, chàng trai đặt một tay lên cổ bạn gái rồi cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Thỉnh thoảng hai người lại tách ra vài giây, cô gái tựa đầu vào vai bạn trai nhưng chẳng được bao lâu, hai bờ môi lại gắn chặt với nhau.

Bối cảnh trong đoạn video cho thấy, có vẻ như cặp đôi này là sinh viên của một trường đại học nào đó và cả hai đang ngồi trong giảng đường. Mặc dù xung quanh có khá nhiều học sinh nhưng cặp đôi vẫn thản nhiên ôm hôn nhau như chốn không người.

Cặp đôi thản nhiên ôm hôn nhau ngay trong lớp học.



Khi chứng kiến cảnh tượng này, một số học sinh đã tỏ ra như không nhìn thấy, cắm cúi đọc sách như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, một nam sinh ngồi ngay phía sau cặp đôi lại không thể tập trung nổi.

Chàng trai đang ngồi gõ máy tính đặt trên bàn nhưng sau đành phải cúi xuống cầm sách đọc. Khi thấy một người bạn trong lớp quay lại cảnh nóng đó, chàng sinh viên cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ như thể chỉ mong nhanh chóng tan học để rời khỏi đây.

... Nam sinh ngồi phía sau lắc đầu cười khổ khi chứng kiến "cảnh nóng".

Đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều nóng mắt trước cảnh tượng này, đồng thời bày tỏ sự thương cảm với nam sinh ngồi phía sau. Một số người bình luận:

“Nếu muốn bày tỏ tình cảm với nhau thì chọn chỗ vắng vẻ mà làm. Ngồi trong lớp học mà cứ như thể đang ở nhà mình ấy”,

“Đừng gây ảnh hưởng tới giáo viên và các bạn khác chứ. Nhìn thật nhức mắt”,

“Nhìn nam sinh phía sau thương quá, anh ấy như sắp khóc đến nơi rồi”,

“Đây là thực trạng tại trường đại học ngày nay, than ôi”.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: saostar.vn