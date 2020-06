Cảnh sát giăng lưới vây bắt bị can giết người trốn trên nóc nhà

Khoảng 6h ngày 5/6, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cùng lực lượng thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an nhận tin từ Công an tỉnh Bình Thuận báo một bị can mang lệnh truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn nên huy động lực lượng hỗ trợ.

Theo chỉ huy Công an quận Ba Đình, khi phát hiện bị can đang nấp trên nóc căn nhà cao tầng trong ngõ 51 phố Núi Trúc, đơn vị đã điều hàng chục cảnh sát hình sự cùng cảnh sát PCCC và xe thang đến hiện trường.

Tại đây, cảnh sát giăng lưới phủ mặt trước tòa nhà, lực lượng y tế cũng được huy động đề phòng bị can nhảy xuống. Ngoài ra, trinh sát hình sự cũng chia thành nhiều tổ bao vây quanh tòa nhà.

Ông Hưng (chủ căn nhà nơi bị can trốn trên nóc) cho biết lúc sáng sớm, ông cùng người dân và cảnh sát thấy nam thanh niên trên có biểu hiện bất thường nhảy qua nóc các tòa nhà.

Khi đến nhà ông Hưng, tên này bị cảnh sát vây ráp nên trốn trên tầng thượng.

Theo cảnh sát, sau khoảng 2 giờ thương thuyết, bị can bất ngờ nhảy từ nóc tòa nhà, trúng lưới được cảnh sát giăng sẵn. Tên này sau đó bị công an khống chế.

"Hiện lực lượng chức năng đã đưa bị can đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe", một cán bộ tham gia vây bắt cho biết bị can tên Mạc Văn Thanh.

Cũng theo cảnh sát, Thanh bị truy nã do liên quan vụ giết người, cướp tài sản xảy ra rạng sáng 2/6, tại quán cà phê trên đường Trường Chinh thuộc phường Xuân An (TP Phan Thiết, Bình Thuận).

