Cảnh sát bao vây cây xăng, bắt chủ doanh nghiệp liên quan đường dây buôn lậu

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Như Mỹ (SN1968) người đại diện doanh nghiệp Việt Khánh Anh tại nhà riêng ở phưồng Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám xét cây xăng của doanh nghiệp này ở KP4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa để điều tra về hành vi buôn lậu.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đã phong tỏa cây xăng, trong khi lực lượng công an thuộc các phòng nghiệp vụ Công an Đồng Nai thực hiện khám xét thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi buôn lậu của doanh nghiệp này. Cơ quan công an cũng lấy mẫu xăng để phục vụ giám định chất lượng.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu này có liên quan đến hoạt động buôn lậu, sản xuất xăng giả thuộc chuyên án 920G đã bị công an Đồng Nai triệt phá. Đến ngày 18/5, quá trình đấu tranh mở rộng Chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 59 bị can. Hiện, Công an Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.



Tác giả: Mạnh Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong