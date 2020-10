Cảnh báo lũ lớn, sạt lở đất tiếp tục xảy ra tại Hà Tĩnh

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 8 suy yếu thành vùng thấp, khu vực Hà Tĩnh có mưa từ chiều 25 - 27/10 lượng mưa từ 50mm đến 150mm.

Công ty Thủy lợi nam Hà Tĩnh thông báo hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả từ 15h30 ngày 25/10.

Từ chiều 28 đến 31/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to, lượng mưa dự báo phổ biến từ 300 - 500mm/đợt, cục bộ có nơi từ 600 -700mm/đợt, nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp và khu vực đô thị. Đây là hình thế thời tiết rất nguy hiểm. Đặc biêt, trong điều kiện tỉnh Hà Tĩnh vừa trảo qua đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 15/10 – 21/10.

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, để đảm bảo an toàn công trình và đón lũ của cơn bão số 9, trong lúc mực nước hạ du đang thấp, lúc 15h30 ngày 25/10, tràn Dốc Miếu Kẻ Gỗ đang xả với lưu lượng là 250m3/s và sẽ tăng lưu lượng xả lên 300 đến 400m3/s vào lúc 7 giờ ngày 26/10/2020.

... Vừa trải qua cơn lũ lịch sử, Hà Tĩnh đang tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ lớn, sạt lở đất.

Đến 10h ngày 28/10, công ty sẽ chủ động giảm lưu lượng xả hoặc đóng tràn để đón lũ.

Trước tình hình dự đoán đợt mưa lũ lớn có khả năng cao tiếp tục xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh yêu cầu UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP.Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp do xả lũ, khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, những vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao phải di dời đến nơi an toàn, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xẩy ra.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn