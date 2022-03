Cảng cá “lậu” ở Hà Tĩnh gây ô nhiễm môi trường

Cảng cá được người dân xây dựng trái phép gần 10 năm nay tại xã Cẩm Lĩnh

Một cảng cá được xây dựng và đi vào hoạt động trái phép từ nhiều năm nay ở khu vực đường Kinh tế Quốc phòng thuộc xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vẫn không được chính quyền địa phương xử lý triệt để, gây mất an toàn hàng hải, ô nhiễm môi trường...

Nằm ven tuyến đường kinh tế quốc phòng, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Lĩnh, một bến cảng quy mô có cả bến bãi và các cầu cảng dài vươn ra biển, hàng chục tàu thuyền vào ra tấp nập.

Theo thông tin PV báo Giao thông có được, cảng cá này do ông Nguyễn Văn Toản (trú tại xã Cẩm Lĩnh), tự ý xây dựng, quản lý từ nhiều năm trước. Có mặt tại cảng cá “chui” này, dễ dàng thấy một phần lớn diện tích đất được chủ cảng cá dùng đất đá san lấp; ngoài ra chủ cảng cá còn xây dựng cầu cảng và khu hậu cần nghề cá để kinh doanh buôn bán.

Theo người nhà của ông Toản, khu vực này trước được ông Toản dùng đất, đá san lấp cho các tàu, thuyền vào cập bến; mỗi tàu thuyền cập bến đều phải nộp “cảng phí” cho ông Toản. Tùy thuộc vào thời vụ mà số tiền thu về từ các tàu cá là khác nhau.

Cầu cảng đổ bê tông kiên cố tại cảng xây dựng không phép

Ghi nhận từ người dân địa phương, từ ngày cảng cá này đi vào hoạt động, rất nhiều tàu, thuyền của người dân đã cập bến tại đây. Tình trạng hoạt động tự phát này gây mất an toàn hàng hải, ANTT và ô nhiễm môi trường biển khiến người dân bức xúc.

Bà Hoàng Thị Tuyết, người dân xã Cẩm Lĩnh cho hay, từ ngày cảng cá đi vào hoạt động, các tàu ngư dân vào buôn bán và chế biến hải sản ngay tại khu vực cảng cá.

“Người ta chế biến đồ hải sản rồi vứt bỏ những phần thừa còn lại khiến khu vực này có mùi hôi thối rất khó chịu. Chúng tôi nhiều lần báo với chính quyền địa phương nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm”, bà Tuyết nói.

Việc chế biến và nuôi thủy sản được xây dựng trong khuôn viên cảng cá

Ông Nguyễn Công Tùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh thông tin: Khu cảng cá để neo đậu tàu thuyền của các cá nhân tại xã Cẩm Lĩnh được xây dựng và đưa vào sử dụng từ nhiều năm nay.

“Công trình này được các hộ dân xây dựng đã 8 năm rồi. Việc xử lý các vấn đề tồn đọng ở địa phương cũng không đơn giản, sắp tới chúng tôi sẽ quyết liệt yêu cầu chủ cảng cá buộc phải tháo dỡ để hoàn trả lại mặt bằng”, ông Tùng lý giải.

Ngoài ra, theo ông Tùng, hai năm qua trên địa bàn dịch Covid - 19 bùng phát mạnh nên xã chưa triệt để xử lý các vụ việc tồn đọng.

Theo một lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, ngoài khu cảng cá được xây dựng trái phép, trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh (đường kinh tế Quốc phòng) còn có nhiều hộ dân xây dựng quán bán hải sản đều nằm trong diện tích rừng Quốc phòng, rừng sản xuất.

"Huyện Cẩm Xuyên đang cùng với xã Cẩm Lĩnh lên phương án để dẹp bỏ các điểm xây dựng trái phép này", lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên nói.

Tác giả: Hà Vũ

Nguồn tin: Báo Giao Thông