Cận Tết nhờ chồng nấu nồi thịt kho, vợ hốt hoảng... vì "toang thật rồi"

Đàn ông vào bếp là chuyện không thường xuyên, có người đảm đang còn đỡ nhưng nhiều người không mấy khéo tay lại dẫn đến những hậu quả khôn lường và thậm chí dở khóc dở cười. Nhiều bà vợ muốn chồng giúp đỡ nhưng nghĩ đến cái kết có lẽ không còn ai dám.

Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về việc nhờ chồng nấu nồi thịt kho ăn Tết. Người vợ viết: "Chồng với chả con, nhờ nấu nồi thịt kho mà ra nông nỗi này đây". Hình ảnh đăng kèm cho thấy nồi thịt bị cháy đen đến mức không còn ai nhận ra nổi là món gì.

Nguyên nhân có thể do quá lửa hoặc vừa cháy thì may mắn phát hiện ra nên kịp tắt bếp. Nhưng do bị cháy nên nồi thịt ngon lành đã bị biến màu và thật sự lo ngại khi cả nhà mất đi nồi thịt dịp Tết.

"Chồng mình cũng vậy, nhờ nấu nhưng mải xem tivi hoặc dán mắt vào điện thoại... lắm lúc làm xong chỉ muốn cáu vì cháy đen sì, vợ mất công cả ngày đi chùi nồi nữa", một người cho hay.

Một người cho biết: "Nhờ làm thế này thì tốt nhất tự nấu cho xong, cả nồi thịt mấy trăm ngàn chứ đùa đâu. Tốt nhất cho chồng nhặt rau với rửa rau là an toàn mà đôi khi còn không xong luôn".

Cách đây không lâu, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về việc nhờ chồng đi mua cà chua. Chưa kip vui vì nhờ được chồng thì người này ngao ngán khi chồng cầm về 6 quả được chồng bảo là cà chua. Tuy nhiên, dân mạng được phen cười vỡ bụng khi thấy đó không phải cà chua mà là quả hồng. Nhìn bên ngoài có màu đỏ nhưng quả cà chua có hình dạng tròn trong khi quả hồng có hình dạng vuông. Nhiều người tỏ ra ngao ngán khi không hiểu người chồng này mua kiểu gì mà đưa hồng về nhà mới biết là cà chua.

"Chắc ông chồng này không bao giờ đi chợ, ra thấy là mua luôn cũng chẳng hỏi han. Cứ để cánh đàn ông đi chợ thêm vài ba lần là quen ngay thôi. Đây chứng tỏ là vợ ít nhờ chồng đi chợ, cứ phải cho đi, khi bận còn nhờ được", một người nói.

Một người bình luận: "Hoàn toàn cạn lời trước người chồng này nhưng thôi không nấu được món ăn nhưng hồng chìn thế này cũng ngon lắm lo gì".

Tác giả: AM

Nguồn tin: Emdep.vn