Cán bộ thuế nói gì khi bị tố say xỉn, xưng hô "mày - tao" với người dân?

Ngày 11-6, Cục Thuế tỉnh Kon Tum cho biết vẫn đang làm rõ thông tin người dân tố cáo một cán bộ thuế say xỉn, không tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết thủ tục và xưng hô "mày - tao" với người này.

Liên quan vụ việc trên, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi trực tiếp với người bị phản ánh là ông T.V.H, cán bộ thuộc Chi cục Thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum.

Ông T.V.H thừa nhận đã uống rượu vào buổi trưa, khi về phòng lấy áo khoác thì gặp người dân tới làm việc

Theo ông T.V.H, vào sáng 8-6, ông đi họp, buổi chiều nghỉ nên buổi trưa đã uống mấy ly rượu. Sau đó, ông T.V.H vào phòng làm việc lấy áo khoác để trở về nhà. Đúng lúc này, ông T.T.N (người dân ở huyện Kon Rẫy) đến hỏi làm thủ tục về thuế. "Tôi nói là đã uống rượu rồi thì không làm việc, hẹn ngày mai quay trở lại" - ông T.V.H cho hay.

Theo cán bộ này, vào ngày trước đó, ông T.T.N đã đến kê khai đăng ký, hoàn thành nghĩa vụ thuế. Lúc đó, ông T.V.H đã giải thích rõ là chưa kê khai thì không thể xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế; phải kê khai đăng ký thuế rồi sau đó muốn làm gì thì làm...

Ông T.V.H bị tố say xỉn, "mày - tao" với một người dân

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, ông T.T.N phản ánh khi đến làm thủ tục thuế tại Chi cục Thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum (ở huyện Kon Rẫy) thì gặp một cán bộ thuế có biểu hiện say xỉn, không tiếp nhận. Theo ông N, sau đó, giữa hai bên trở nên căng thẳng, to tiếng từ phòng làm việc tới hành lang. Thậm chí, cán bộ thuế này còn xưng hô "mày - tao".

Sau đó, vị cán bộ thuế này yêu cầu ông N. ra về, hôm sau tới giải quyết khiến ông vô cùng bức xúc, quay video toàn bộ vụ việc và phản ánh với báo chí.

