Camera vụ nữ tài xế lái Mazda lấn làn, tông trực diện xe bồn chở xăng ở Hải Phòng

Vụ tai nạn nhắc tới xảy ra vào khoảng 11h52' ngày 15/10 vừa qua trên địa bàn xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng. Một phần sự việc đã được camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại.

Thời điểm trên, xe bồn chở xăng di chuyển trên đường tỉnh lộ (354) chạy qua địa bàn xã Mỹ Đức. Khi lưu thông đến trước một công ty thiết công nghệ thì bất ngờ xe ô tô con hiệu Mazda do nữ tài xế cầm lái di chuyển lấn làn và ngược chiều lao đến tông trực diện.

Camera vụ nữ tài xế lái Mazda tông trực diện xe bồn chở xăng ở Hải Phòng. Nguồn: Bui Nam Phuong

Cú tông mạnh khiến xe ô tô con bẹp rúm đầu. Nữ tài xế bị thương nặng kẹt cứng trong cabin. Phát hiện sự việc người dân đã hỗ trợ giải cứu nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, xe bồn hư hỏng nhẹ phần gầm dưới đầu xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Bui Nam Phuong

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn