Cầm dao dọa người khác lấy le với bạn gái, bị 2 côn đồ vác mã tấu chém tới tấp

Vụ việc xảy tối 19.4 ở ngã 4 Chợ Đình, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tranh cãi sau va chạm xe, nam thanh niên mặc áo đen cầm dao hùng hổ đi tới hăm dọa một người nam vừa bỏ chạy để lấy le với bạn gái.

Tiếp đó, anh chàng quay lại chỗ cũ, cầm dao chỉ mặt và lớn tiếng với một cô gái: “Tao nói với mày sao? Giờ sao?”.

Sau đó vài giây xuất hiện hai nam thanh niên mặc áo xanh và áo đỏ sọc đen cầm mã tấu đi tới chỉ mặt gã trai mặc áo đen và hỏi: “Giờ sao?”.

Không dừng lại ở đó, họ chém liên tiếp 3-4 nhát vào chân đối phương khiến các cô gái đứng xung quanh đó vô cùng hốt hoảng. Một cô gái phải kéo thanh niên mặc áo đỏ sọc đen lại.

Từng tỏ vẻ hổ báo bao nhiêu, gã trai áo đen vội vã đứng dậy bỏ chạy trong sợ hãi bấy nhiêu. Trong khi cô gái khác lao tới can ngăn không cho thanh niên mặc áo xanh truy sát đối phương.

Gã trai cầm dao dọa đối phượng bị hai côn đồ chém.

Dân mạng đề nghị công an truy xuất camera an ninh để truy bắt ba kẻ ngông cuồng cầm hung khí hăm dọa hay chém người không gớm tay, trả lại sự bình yên cho khu phố.

Tác giả: Nhân Hoàng

Nguồn tin: Tạp chí Một Thế Giới