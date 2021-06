Cái chết "bí ẩn" của người đàn ông trước sân nhà xác bệnh viện

Hình ảnh người đàn ông trước khi bị chết cháy trước sân nhà xác Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 29/6, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ việc một nam giới chết cháy, tại khu vực sân nhà xác Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

"Nạn nhân được phát hiện vào ngày 26/6/2021. Đến nay cơ quan công an chưa thể xác định đây là một vụ án mạng, hay là nạn nhân tự thiêu... Tuy nhiên, qua quá trình xác minh ban đầu, cơ quan công an đã nắm được hình ảnh của nạn nhân, và phát đi thông báo về đặc điểm nhận dạng, để người dân có thể phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra" - đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Sơn La thông tin.

Trước đó nạn nhân được phát hiện tử vong trước khu vực Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La (Ảnh: Công an cung cấp).



Theo đó, đặc điểm nhân dạng của nạn nhân là trong độ tuổi 35 - 45, chiều cao 1,65 m, để ria mép rậm, tóc ngắn bị hói ở phần đỉnh đầu.

Cũng qua trích xuất camera bước đầu xác định, trước khi chết cháy, nạn nhân mặc áo phông có cổ bẻ màu xanh, mặc quần dài màu nâu, đi giày da màu nâu, đi tất màu xám. Nạn nhân đeo balo dạng balo học sinh, màu xanh dương, trên balo có in hình con vật màu vàng.

...

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân nào phát hiện thông tin về người có đặc điểm nêu trên thì thông báo cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Sơn La. Điện thoại: 069.2680.150. Hoặc liên hệ với Đội trưởng Hoàng Văn Sơn - Điều tra viên, số điện thoại: 0343.471.714 để phối hợp giải quyết vụ việc.

Trước đó, ngày 26/6, lãnh đạo UBND thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La xác nhận trên địa bàn đã phát hiện một thi thể người đàn ông có dấu hiệu bị đốt cháy. Theo đó, vào khoảng 5h40 cùng ngày (26/6), người dân phát hiện một tử thi có dấu hiệu bị đốt tại khu vực trước nhà xác Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, thuộc tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. Ngay sau đó sự việc đã được báo cáo với các cơ quan chức năng. Qua xác minh ban đầu, đặc điểm của nạn nhân, giới tính nam, độ tuổi khoảng 35 - 45 tuổi, chiều cao khoảng 1,65 m, không mặc quần áo, giày dép.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân Trí