Cách đặt thùng rác trong nhà đúng "vị trí vàng" mang về tài lộc

Thùng rác là một trong những vật dụng cần thiết đối với mỗi gia đình để giúp cho không gian nhà ở được gọn gàng, sạch sẽ hơn. Tùy thuộc vào diện tích của mỗi căn nhà mà các gia chủ sắm nhiều hay ít thùng rác loại to nhỏ để các thanh viên trong gia đình có thể sử dụng một cách một thuận tiện nhất.

Bên cạnh đó, thùng rác cũng là một vật dụng có ý nghĩa phong thủy nhất định. Do tính chất của nó, thùng rác được coi là vật dụng chứa nhiều uế khí, ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tài lộc, may mắn của mọi người. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể xóa bỏ hoàn toàn những uế khí từ thùng giác và tạo may mắn, tài lộc cho gia đình mình nếu chọn vị trí đặt thùng rác đúng cách.

Vị trí đặt thùng rác tạo phong thủy tốt

Theo phong thủy nhà ở, đặt thùng rác là hướng Đông Nam nhưng phải lệch về hướng Đông hoặc hướng Tây Bắc lệch về hướng Tây, hướng Đông Bắc lệch về hướng Bắc và hướng Đông Nam lệch về hướng Nam.

Phong thủy nhà ở chỉ ra rằng, vị trí “đắc địa” để đặt thùng rác là hướng Đông Nam nhưng phải lệch về hướng Đông hoặc hướng Tây Bắc lệch về hướng Tây, hướng Đông Bắc lệch về hướng Bắc và hướng Đông Nam lệch về hướng Nam.

4 vị trí trên được cho là tốt nhất để đặt thùng rác bởi những thùng rác đặt ở đây sẽ không phạm đến những phương đại diện cho cung điền trạch. Đặt ở những hướng này không gây bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến gia chủ và mọi thành viên trong gia đình.

Vị trí không nên đặt thùng rác

Theo phong thủy các hướng dưới đây cần “kiêng kị” đặt thùng rác:

Đặt hướng Tây Bắc: Cản trở tài lộc

Hướng Tây Bắc được cho là hướng đại diện cho tài lộc, công danh của gia chủ. Nếu đặt thùng rác ở hướng này, gia chủ đã tự triệt đi đường công danh của mình.

Không những thế, từ đây gia chủ làm bất cứ việc đầu tư, kinh doanh gì cũng chỉ “hao tài tốn của” mà không thu được bất cứ lợi nhuận nào.

Tuyệt đối không được đặt thùng rác hướng Tây Bắc sẽ cản trở tài lộc.

...



Đặt hướng Đông Bắc: Gia đình ly tán

Hướng Đông Bắc được xem là hướng tuyệt đối không được đặt thùng rác, bởi hướng này thể hiện cho hòa khí gia đình. Nếu đặt thùng rác ở đây, dám chắc vợ chồng suốt ngày hục hặc, con cái khó bảo, gia đình luôn trong cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, dễ dẫn đến vợ chồng ngoại tình.

Nếu đặt thùng rác hướng Đông Bắc sẽ khiến gia đình ly tán.

Không những thế, hướng Đông Bắc tượng trưng cho người thừa kế sản nghiệp trong gia đình. Đây là hướng đắc địa dành cho con trai trưởng. Chính vì vậy thùng rác mà đặt ở vị trí này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến người thừa hưởng sản nghiệp, khiến họ nhụt chí, khả năng suy giảm, tài lộc theo đó mà tiêu tán.

Đặt hướng Đông Nam và Tây Nam: Lận đận đường tình duyên

Đặt thùng rác hướng Đông Nam và Tây Nam sẽ khiến lận đận đường tình duyên.

Phía Tây Nam và Đông Nam ảnh hưởng trực tiếp đến các đối tượng nữ giới chưa lập gia đình. Trong phong thủy học, phía Tây Nam đại diện cho người mẹ, cho vị trí và sự nghiệp của người đàn bà đã yên bề gia thất; phía Đông Nam đại diện cho trưởng nữ và cho các cô gái độc thân.

Tốt nhất, phái nữ tuyệt đối không bao giờ được đặt thùng rác ở phía này. Người có gia đình thì vợ chồng bất hòa, ai chưa kịp dạm ngõ thì tình duyên sẽ thường xuyên trắc trở, lục đục.

Đặt thùng rác ở 2 bên bàn làm việc

Theo phong thuỷ, cả 2 bên của bàn làm việc đều là vị trí của Thanh Long, tức vị trí của quý nhân. Nếu đặt thùng rác vào vị trí sẽ mạo phạm tới quý nhân. Đây là một lỗi phong thuỷ khiến xua đuổi quý nhân mà không phải ai cũng biết.

Lưu ý:

Không nên đặt quá nhiều thùng rác trong nhà vì những uế khí từ các thùng rác sẽ nhanh chóng tích tụ thành sát khí, từ đó khiến gia vận bất an, tiền tài hao hụt nhanh chóng.

* Lưu ý : Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo!

Tác giả: Mỹ Trinh (TH)

Nguồn tin: kinhtedothi.vn