Cách chức chủ tịch phường có bằng đại học...trước bằng cấp 3

Ngày 19/6/2020, ông Phạm Anh Dũng - Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã ký quyết định cách chức Chủ tịch UBND P. Hóa An với ông Nguyễn Văn Minh do sử dụng bằng cấp không hợp lệ, đồng thời để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý xây dựng tại phường do ông quản lý.

Cơ quan chức năng xác định thời điểm năm 2016, khi ông Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hóa An khi chưa cung cấp được bằng tốt nghiệp THPT và bằng đại học.

Ông Nguyễn Văn Minh.



Tuy nhiên, vào đầu năm nay khi chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hóa An nhiệm kỳ 2020-2025 thì hồ sơ ông Minh có hai bằng.

Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định những bằng cấp của ông Minh cung cấp không hợp lệ do thời điểm cấp bằng tốt nghiệp THPT lại… có sau thời điểm cấp bằng đại học.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xác định từ năm 2019 đến đầu năm 2020, trên địa bàn phường Hóa An xảy ra tình trạng xây dựng trái phép rất phức tạp.

Hiện một Phó chủ tịch UBND phường Hóa An phụ trách thay ông Nguyễn Văn Minh.

Tác giả: Ngọc Quý

Nguồn tin: Báo Đất Việt