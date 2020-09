Các tuyến đường lớn tại TP Hà Tĩnh bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt sau bão số 5

Do ảnh hưởng của cơn bão Noul (bão số 5), trong ngày 18/9, tại Hà Tĩnh đã có mưa to trên diện rộng và kéo dài trong nhiều giờ. Tại thành phố Hà Tĩnh nhiều tuyến đường chính chìm trong biển nước. Dự báo trong những giờ tới sẽ xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.