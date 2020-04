Ca sĩ Lynk Lee thừa nhận đã chuyển giới thành nữ

Trên trang cá nhân, ca sĩ Lynk Lee chia sẻ clip dài hơn 10 phút với tựa đề: "Lynk Lee tâm sự khi cách ly ở nhà".

Theo đó, giọng ca quê Bắc Giang cho biết sẽ thẳng thắn trả lời những câu hỏi của khán giả. Trước câu hỏi: "Lynk có ý định chuyển giới không", Lynk Lee đáp: "Lynk đã chuyển giới rồi, từ nam sang nữ rồi". Khi khán giả thắc mắc về chuyện tình cảm, chủ nhân Ngày ấy bạn và tôi nhấn mạnh rằng hiện tại chưa có bạn trai.

Lynk Lee cho biết đã chuyển giới và cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, nhiều người thắc mắc Lynk Lee thích được gọi bằng "anh" hay "chị", 8X bày tỏ: "Lynk thích được gọi bằng Lynk, xưng là bạn hoặc em sẽ dễ thương hơn. Thật ra gọi bằng anh hay chị cũng được, nếu gọi bằng anh cũng được thôi nhưng gọi bằng chị thì đỡ hơn nhỉ dù vẫn hơi ngại đấy".

"Những gì mọi người xem trên MV hay sân khấu ngày trước thì đó không phải là Lynk. Đó chỉ là những gì Lynk cố gắng để mọi người không chửi thôi", 8X nói.

Giọng ca sinh năm 1988 nói thêm bản thân từng rất buồn khi đọc những bình luận tiêu cực và muốn đáp trả thẳng thắn. Tuy nhiên, hiện tại, 8X chỉ đọc và dừng lại. Lynk Lee muốn dùng thời gian để chứng minh cho khán giả và sống thật với cảm xúc của chính mình, không còn muốn đôi co, tranh cãi.

"Lynk không có hình mẫu gì cả. Lynk nghĩ khi yêu thì trái tim phải rung động. Mình chỉ cần người tốt thôi", Lynk Lee nói về quan điểm chọn người yêu.

Đáp lại câu hỏi: "Động lực nào khiến Lynk quyết định công khai vậy?", ca sĩ 8X trả lời: "Thật ra Lynk muốn 'come out' từ lâu rồi nhưng lúc đó không đủ can đảm, rất sợ gia đình. Lynk thường 'buôn dưa lê' với mẹ nên nghĩ mẹ là người hiểu nhất. Khi Lynk nói với mẹ thì mẹ không bất ngờ. Lúc đó mình khóc luôn. Hiện tại bà nội, họ hàng đều ủng hộ mình rồi, mình không còn lăn tăn gì nữa".

Cuối clip, ca sĩ 8X khẳng định đang sống rất thoải mái, thật với giới tính của bản thân mà không phải gồng mình như trước.

Trước đó, trên trang cá nhân, giọng ca quê Bắc Giang từng chia sẻ cảm xúc khi bị nhiều người mang giới tính ra châm chọc.

"Đôi khi mình nghĩ, mình có dị dạng lắm đâu mà người ta vẫn nói mình kinh tởm, ghê hồn, nói không buồn thì dối lòng thật nhưng cũng đã đỡ hơn lúc trước. Linh nghĩ là, nhìn nhau cười, trao cho nhau tình thương hạnh phúc hơn là buông những lời đắng cay", 8X viết.

Lynk Lee (Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988) là ca sĩ gắn liền với nhiều ca khúc về tuổi học trò như Ngày ấy bạn và tôi, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Tạm biệt nhé... Hồi đầu năm, 8X gây chú ý khi công khai giới tính thật.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: zing.vn