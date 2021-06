Ca nhiễm COVID-19 đi mua thuốc khiến 10 nhà thuốc ở TP Vinh phải tạm dừng hoạt động

Ngày 14/6, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn yêu cầu 10 nhà thuốc trên địa bàn phường Hà Huy Tập, TP Vinh tạm dừng hoạt động do có liên quan đến lịch trình của ca nhiễm COVID-19.

Cụ thể, theo lịch trình của ca nhiễm COVID-19 N.T.M (SN 1999, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) ngày 7/6, chị này có đi mua thuốc tại 3 quầy thuốc ở số nhà 43, 47 đường Hải Thượng Lãn Ông và số nhà 68 đường Lý Tự Trọng.

Để chủ động phòng dịch COVID-19 lây lan, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc đang kinh doanh trên đường Hải Thượng Lãn Ông và Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập tạm thời dừng hoạt động đến khi có thông báo mới.

... Cơ quan chức năng Nghệ An phun khử khuẩn khu vực phát hiện ca nhiễm ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh

Danh sách kèm theo trong văn bản của Sở Y tế gồm 10 nhà thuốc: Nhà thuốc tư nhân Tú Anh 2; Nhà thuốc Nguyễn Thị Thảo ; Nhà thuốc Linh Chi 3; Nhà thuốc Anh Quân; Nhà thuốc Huy Anh; Nhà thuốc Lan Thảo; Nhà thuốc của chi nhánh dược TP Vinh; Nhà thuốc big Family Plarmacy 62.

Liên quan đến ca nhiễm COVID-19 ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh, hiện cơ quan chức năng đã truy vết được 44 trường hợp F1, trong đó 26 F1 đã có kết qủa xét nghiệm âm tính.

Như An Ninh Tiền Tệ đã đưa tin, ngày 14/6, cơ quan y tế Nghệ An xác nhận, tại TP Vinh có ca dương tính đầu tiên với COVID-19 đó là trường hợp N.T.M (SN 1999), làm nghề uốn sấy tóc, tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập (Khối 4, phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An). Đây là trường hợp tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: ANTT/NĐT