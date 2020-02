Cả huyện đau đầu với tổ hợp thương mại "đầu voi, đuôi chuột" tại Hà Tĩnh

Ngang nhiên rao bán đất nền khi cơ quan thẩm quyền chưa cho phép

Theo xác minh của Dân trí, ngày 5/2/2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 428/QĐ-UBND giao hơn 2,8ha đất tại vị trí Cụm công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho Công ty CP Tập đoàn Đại Dương trong thời hạn 50 năm để thực hiện dự án đô thị, khu thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê.

Sau nhiều năm nằm bất động, ngày 23/11/2018, dự án được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh thay đổi chủ đầu tư, từ Công ty CP Tập đoàn Đại Dương sang Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Trí Nguyễn (gọi tắt là Công ty Trí Nguyễn, có trụ sở tại Hà Nội).

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Mặt bằng tổng thể khu đô thị Thiên Lộc complex được Công ty Trí Nguyễn dựng lên rất hoành tráng ngay tại địa điểm triển khai dự án

Theo hồ sơ được cấp thẩm quyền phê duyệt, tổng số vốn đầu tư của dự án Thiên Lộc Complex do Công ty Trí Nguyễn triển khai là 387 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày 5/2/2013 (thời hạn cho thuê được tính từ thời điểm được cấp cho Công ty Đại Dương).

Công ty Trí Nguyễn khiến chính quyền và người dân huyện Can Lộc rất kỳ vọng về một khu đô thị hiện đại với siêu thị bán lẻ, phòng giao dịch ngân hàng, văn phòng, khu nhà hàng ăn uống vui chơi giải trí, cửa hàng cung ứng thu mua nông sản và nhà ở để bán và cho thuê. Nhà đầu tư này nhiều lần khẳng định, Thiên Lộc Complex là dự án đặc biệt, đánh dấu bước chân vững chãi của chủ đầu tư tại Hà Tĩnh.

Những lời lẽ rất đẹp đẽ được chủ đầu tư nêu ra trong phần giới thiệu về khu đô thị lớn đầu tiên được triển khai tại Can Lộc

Chính quyền và người dân Can Lộc lại càng phấn chấn hơn khi xem những bản phối cảnh 3D về một khu đô thị mà chủ đầu tư quảng bá là một nơi đáng sống với: "hạ tầng đồng bộ, chuỗi tiện ích đẳng cấp, công viên, cây xanh, toà nhà văn phòng, trung tâm thương mại - dịch vụ ngay tại dự án".

Phối cảnh 3D của dự án được chủ đầu tư công bố rất hoành tráng khiến người dân trên địa bàn đặc biệt kỳ vọng

Thế nhưng, những gì diễn ra sau khi dự án khởi công lại hoàn toàn trái ngược.

Theo biểu đồ tiến độ dự án, việc hoàn thành cơ sở hạ tầng được hoàn tất vào tháng 7/2019. Thế nhưng, đến nay đã quá hạn nhiều tháng, nhưng cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự của khu đô thị còn quá ngổn ngang. Hệ thống đường mới chỉ dừng lại ở cấp phối. Toà nhà văn phòng, trung tâm thương mại - dịch vụ chưa thấy bóng dáng ở đâu. Công viên, cây xanh èo uột, khó có thể đảm bảo là nơi đáng sống cho cư dân.

Khu đô thị Thiên Lộc Complex quá ngổn ngang, không như giới thiệu

Toà nhà văn phòng, trung tâm thương mại - dịch vụ chưa thấy bóng dáng ở đâu

Mặc dù công trường đang ngổn ngang, hạ tầng dang dở và đáng chú ý là chưa được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định, cho phép, nhưng trên nhiều kênh thông tin, Thiên Lộc Complex do Công ty Trí Nguyễn làm chủ đầu tư đã được quảng cáo bán rầm rộ suốt nhiều ngày qua.

Đáng chú ý, với lời lẽ hấp dẫn, hình ảnh thiết kế 3D hoành tráng, tờ rơi được phát khắp nơi và thậm chí là đến nhà dân để rao bán đất nền.

Đây là điều trái ngược với các nội dung trong Quyết định giao đất cho Công ty Trí Nguyễn. Theo đó, Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ: Sau khi đã hoàn thành việc xây dựng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch, dự án đầu tư được duyệt và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình thì Công ty Trí Nguyễn mới được thực giao dịch mua bán, cho thuê".

Ông Đặng Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: Việc phản ánh của người dân là hoàn toàn đúng sự thật và thực tế chính quyền cũng đang rất đau đầu để xử lý. Chúng tôi đã báo với công an, phối hợp để ngăn chặn việc rao bán đất “ảo” dưới nhiều hình thức ở dự án do Công ty Trí Nguyễn đầu tư trên địa bàn, đồng thời có văn bản báo cáo lên cơ quan cấp trên kịp thời có phương án, cảnh báo để người dân tránh bị lừa”.

Những mẫu rao bán, làm màu đất nền về dự án khu đô thị Thiên Lộc complex xuất hiện tràn lan trên nhiều trang bất động sản

Ông Tuấn cho biết thêm, quá trình theo dõi nhận thấy có rất nhiều người dân đã đến hiện trường để xem đất. Có nghĩa đã có những trường hợp nhẹ dạ cả tin, nghe theo và rất dễ bị mắc bẫy cò đất nếu không nắm bắt được pháp lý của dự án. Thực trạng xảy ra buộc chính quyền, lực lượng công an đã tiến hành xử phạt hành chính một số đối tượng phát tờ rơi quảng cáo, rao bán đất nền này diễn ra trên địa bàn.

Một cán bộ tại Phòng TN&MT huyện Can Lộc cho hay: “Ngay khi nắm được thông tin sự việc thì huyện Can Lộc đã mời đại diện chủ đầu tư đến làm việc và yêu cầu dừng ngay những hoạt động nói trên khi chưa được phép. Đây là lần thứ hai chúng tôi phải xử lý việc này, trước đó, trên các trang mạng của sàn giao dịch cũng đã đăng tải thông tin rao bán đất thuộc dự án”.

Vị cán bộ này khẳng định, đến thời điểm này dự án do Công ty Trí Nguyễn làm chủ đầu tư chưa hoàn thành xây dựng hạ tầng, đang thi công dang dở phần đắp nền nên chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, cho phép thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán. Do vậy, chính quyền cần chủ động tuyên truyền để người dân nắm bắt, tránh bị lừa.

Hệ thống đường mới chỉ dừng lại ở cấp phối, còn quá ngổn ngang.

Vị cán bộ này cảnh báo người dân: “Căn cứ trên các nội dung được cơ quan chức năng phê duyệt khi chấp thuận chủ trương đầu tư, hạng mục nhà ở phải được xây dựng trước khi bán hoặc cho thuê. Trong khi đó, nhiều nội dung, thông tin được quảng cáo, rao tràn lan trên mạng được xuyên tạc với lời lẽ hấp dẫn, không đúng sự thật. Và quan trọng là không đủ pháp lý nếu thực hiện chuyển nhượng”,

Báo cáo gấp Sở Kế hoạch đầu tư

Chiều ngày 5/2, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Duy Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, việc chủ đầu tư Công ty Trí Nguyễn tổ chức rao bán đất nền khi chưa hoàn tất việc thi công các công trình như cam kết, rao bán đất nền khi cơ quan thẩm quyền chưa cho phép là đã rõ sai phạm.

Ông Nguyễn Duy Cường, người ngồi bên trái

Ông Cường cho biết, ngoài việc mời đại diện chủ đầu tư đến làm việc, UBND huyện Can Lộc cũng đã báo cáo sự việc lên Sở KH&ĐT tỉnh để sở kịp thời tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh xử lí nghiêm các hành vi sai phạm của chủ đầu tư, buộc công ty phải thực hiện đúng cam kết đã ký với tỉnh.

“Chúng tôi đã báo cáo đầy đủ sai phạm của chủ đầu tư dự án lên Sở KH&ĐT. Chúng tôi mong tỉnh vào cuộc kịp thời để sự việc không đi quá xa, gây ảnh hưởng tới địa phương và người dân, tránh những kiện tụng không đáng có sau này”- ông Cường nói.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Dân trí