Bùng phát viêm màng não tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Chăm sóc trẻ mắc viêm màng não tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Số ca mắc tăng nhanh, bệnh viện quá tải

Những ngày này, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mỗi ngày tiếp nhận từ 15 - 20 trường hợp trẻ mắc virus viêm màng não, có trường hợp gia đình cùng lúc có 2, 3 trẻ mắc.

Số ca mắc không ngừng tăng từ đầu tháng 3 khiến tất cả các buồng điều trị đều chật kín trẻ, mỗi giường có 2 - 3 cháu nằm chung nhau. Hành lang của khoa cũng được tận dụng để kê thêm giường cho bệnh nhân.

Đang chăm 2 con trai cùng mắc viêm màng não, chị Nguyễn Thị Thùy (28 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, sáng 20/4, cháu lớn Đàm Tuấn D. (5 tuổi) kêu đau đầu, sốt nhẹ và buồn nôn. Đến chiều thì nôn liên tục và có biểu hiện mệt lả nên cả nhà vội đưa con đến bệnh viện, được chẩn đoán viêm màng não.

“Anh vừa vào viện được 1 ngày thì em trai (3 tuổi) ở nhà cũng nôn, sốt và nhập viện, cũng được xác định viêm màng não. Sau 3 ngày điều trị, cả 2 cháu đỡ nhiều, không còn sốt”, chị Thùy cho biết.

Chị Lê Thị Hiền (26 tuổi, trú xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có con mới 8 tháng tuổi cho biết: “Cháu mới nhập viện hơn 1 ngày, hiện vẫn sốt, phát ban và quấy khóc, trên đầu sờ thấy cục cứng, gia đình rất lo lắng vì cháu còn nhỏ quá”.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, điều dưỡng Nguyễn Bá Tuấn cho biết, từ ngày 1/3 tới nay, Khoa Bệnh nhiệt đới đã tiếp nhận điều trị cho 620 ca mắc viêm màng não, trong đó nhiều trường hợp là trẻ dưới 12 tháng tuổi.

Hiện, đã có 486 ca khỏi bệnh được xuất viện, chỉ có 1 trường hợp diễn biến nặng mới được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

“Bệnh viêm màng não là bệnh truyền nhiễm, năm nào cũng có ca mắc, nhưng số ca mắc nhiều như lần này là rất hiếm. Hiện, 20/21 buồng bệnh của khoa được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân mắc viêm màng não”, ông Tuấn cho biết thêm.

Trong khi đó, tại Hà Tĩnh cũng ghi nhận số ca bệnh viêm màng não tăng cao so với cùng kỳ những năm trước. Lũy kế từ giữa tháng 2 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận và điều trị khoảng 150 bệnh nhân.

Tuy nhiên, số ca bệnh chưa có dấu hiệu lây nhiễm chéo và đều được điều trị khỏi, xuất viện sau từ 10 - 14 ngày. Tại thời điểm ngày 23/4, bệnh viện đang điều trị cho hơn 50 bệnh nhân.

Không nên quá lo lắng, cần chủ động phòng bệnh tại nhà

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm màng não ở trẻ em, Sở Y tế 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo các Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) triển khai giám sát dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm đối với các ca bệnh để sớm tìm ra nguyên nhân.

Được biết, từ tháng 3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và CDC Nghệ An đã gửi mẫu (máu, dịch não tủy, phân) về Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để xét nghiệm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa phân lập được chủng virus, các bệnh viện vẫn đang tiếp tục gửi mẫu để xác định.

BS. Trần Văn Cương, PGĐ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viêm màng não do virus gây ra có liên quan đến truyền nhiễm, đang tạm phát ở một số huyện, thành thị của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Các trường hợp mắc có nhiều lứa tuổi.

Đến thời điểm này, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư mới phân lập xác định là do virus đường ruột gây nên chứ chưa biết virus gì. Cơ chế lây lan qua đường ăn uống, tiếp xúc trực tiếp. Đây là bệnh truyền nhiễm thông thường nhóm B, nên chỉ cần phòng bệnh bằng việc vệ sinh môi trường cho tốt, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, ăn chín uống sôi. Do vậy, không gọi dịch mà là bệnh do virus đường ruột gây nên tạo hội chứng màng não, không giống như các bệnh viêm màng não nguy hiểm trước đây. Bệnh này khỏi nhanh sau khoảng 10 - 14 ngày và không để lại di chứng gì. Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An

“Hàng năm, vào lúc chuyển từ hè sang thu, chúng tôi vẫn ghi nhận một số ca bệnh nhưng năm nay có điểm bất thường là bệnh đến sớm và nhiều ca hơn, tập trung ở trẻ em.

Bệnh phát hiện ở các ca mắc lần này ít nguy hiểm hơn các loại bệnh viêm não hoặc viêm màng não mủ, viêm màng não mô cầu”, ông Cương cho hay.

Ông Cương cũng thông tin, khi mắc bệnh, virus sẽ chỉ gây tổn thương ở lớp vỏ bọc ngoài của tổ chức não và vỏ tủy gây suy yếu hệ miễn dịch, tạo ra các triệu chứng đau đầu, sốt, nôn, co giật thoáng qua.

Một số trường hợp biểu hiện rõ hơn khi có thêm triệu chứng của bệnh viêm màng não như: Cứng gáy, táo bón, tiêu chảy, nôn liên tục. Sau từ 7 - 10 ngày, cơ thể sẽ tự phục hồi các tổn thương và bệnh nhân có thể xuất viện về nhà. Đặc biệt, bệnh không để lại di chứng.

Cũng theo BS. Cương, viêm màng não do virus gây nên sẽ không có thuốc điều trị đặc hiệu mà các bác sĩ sẽ thăm khám điều trị theo triệu chứng.

“Để phòng bệnh, mọi người cần thực hiện ăn chín, uống sôi, thường xuyên vệ sinh cá nhân, sát khuẩn nơi ở, môi trường xung quanh; rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác, không dùng chung các vật dụng cá nhân...

Đặc biệt, người dân không nên hoang mang, khi xuất hiện các triệu chứng như đề cập cần đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế để khám sàng lọc, điều trị kịp thời”, ông Cương khuyến cáo.

Cùng quan điểm, ông Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Các gia đình nên chủ động tiêm các loại vaccine để phòng các loại bệnh viêm não như: Vaccine phòng viêm não Nhật Bản, viêm não HIB, viêm não mô cầu... Tại các trường học, nhà trường và giáo viên tránh cho học sinh sử dụng chung cốc, khăn mặt…”.

