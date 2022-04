Bức xúc thầy giáo tát, đánh liên tiếp vào mặt, đầu học sinh trong lớp

Ngày 17/4, đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh bị thầy giáo dùng hai tay liên tục tát "đôm đốp" vào mặt, đầu học sinh gây bức xúc trong dư luận.

Trong đoạn clip dài 12 giây ghi lại cảnh học sinh ngồi trước máy vi tính để bàn. Một người đàn ông mặc áo trắng, đeo khẩu trang màu đen được cho là thầy giáo dạy lớp học hỏi “thằng nào tháo”.

Sau đó, người này dùng tay liên tục tát, đánh vào đầu, mặt của học sinh và gằn giọng “tháo nè, tháo nè, phá nè!”.

Your browser does not support the video tag.

Qua xác minh của PV, sự việc xảy ra vào ngày 13/4 tại trường THCS Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Nam học sinh bị đánh là em C.H.L., học lớp 7A3.

Theo gia đình của nam sinh L, vào tiết học Tin học, em cùng bạn bè vào lớp học thì thấy bàn phím đã bị tháo lắp trước đó.

...

Khi vào học, L. không bấm được nên đã gỡ ra và gắn lại. Thầy giáo hỏi học sinh thì biết sự việc nên đã đánh, tát L. cùng một em học sinh khác.

Gia đình nam sinh rất bức xúc khi xem được clip do một học sinh khác quay lại gửi cho gia đình.

Cũng theo gia đình em L, sau khi clip được đăng tải, thầy giáo trong clip đã đến nhà xin lỗi và mong muốn được tha thứ. Tuy nhiên, gia đình đã không chấp nhận.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, đã chỉ đạo huyện Gò Dầu vào cuộc xác minh, làm rõ về vụ việc.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND huyện Gò Dầu cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

Tác giả: Bùi Tư - Ngọc Yến

Nguồn tin: congan.com.vn