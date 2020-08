BTV Ngọc Trinh bị điều tra liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích

BTV Ngọc Trinh bị khởi tố. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 29/8, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xác nhận trên Báo giao thông công an quận này đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án liên quan đến BTV Ngọc Trinh của chuyển động 24h. Theo đó, BTV Ngọc Trinh bị điều tra vụ án Cố ý gây thương tích. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thụ lý giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến biên tập viên Ngọc Trinh của Đài truyền hình Việt Nam VTV.

Liên quan đến sự việc, ngày 7/7, Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (Đài Truyền hình Việt Nam) cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với BTV Ngọc Trinh.

Quyết định cho thấy, BTV Dương Ngọc Trinh, viên chức, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, chức danh Biên tập viên hạng III bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày 8/7/2020 đến hết gày 28/7/2020.

Được biết, BTV Dương Ngọc Trinh quen mặt trên sóng VTV24 với Bản tin tài chính, Chuyển động 24h… Ngoài ra, nữ BTV này còn đảm nhận việc dẫn dắt các bản tin mà còn tham gia vào công việc biên tập, tổ chức sản xuất.

BTV Ngọc Trinh có vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa sắc sảo, hiện đại. Không những vậy, với sự thông minh, linh hoạt và khả năng chuyên môn vững vàng, cô được đánh giá cao về nghiệp vụ. Bên cạnh bản lĩnh, năng lực, Ngọc Trinh còn được nhắc tới như 1 gương mặt "hot" của Đài truyền hình Việt Nam.

Trước đó vào tháng 9/2015, bên cạnh những cái tên kỳ cựu như Lại Văn Sâm, Tạ Bích Loan, Hoài Anh, Quang Minh, Diễm Quỳnh… Ngọc Trinh nằm Trong top 5 gương mặt biên tập viên ấn tượng nhất trong lễ trao giải Ấn tượng VTV.

Không chỉ nổi bật với ngoại hình, sự giỏi giang, nữ BTV này được biết đến với gia thế khủng đất Hà Thành. Cô sinh năm 1986 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trở thành BTV đài VTV từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cô xuất thân từ gia đình đầy tiếng tăm ở đất Hà Thành, em trai cô là thiếu gia Bảo Hưng - người từng vướng tin đồn tình ái với loạt bóng hồng showbiz như Á hậu Tú Anh, Huyền My và mới nhất là Đỗ Mỹ Linh. Ngoài công việc, Ngọc Trinh còn gây chú ý với những khoảnh khắc du lịch sang chảnh, đồ hiệu chất đầy. Có một thời gian, dân tình xôn xao trước hình ảnh nữ BTV cùng loạt siêu xe trị giá vài chục tỷ.

