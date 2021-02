Bốn bà cháu người Mỹ gốc Việt qua đời do hỏa hoạn ở Texas

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ vụ hỏa hoạn (Ảnh: Shelley)

People ngày 20/2 đưa tin, vụ cháy xảy ra vào hôm 16/2 tại đường Vista Lake Drive, thành phố Sugar Land, bang Texas. Bi kịch xảy ra ở một gia đình gốc Việt khi lực lượng cứu hỏa phát hiện 4 thành viên, gồm bà và 3 cháu nhỏ, thiệt mạng vì hỏa hoạn. Trong khi đó, mẹ của 3 đứa trẻ được tìm thấy bên ngoài căn nhà với các vết bỏng.

Nguyên nhân của trận hỏa hoạn đang được điều tra nhưng phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Sugar Land Doug Adolph nói rằng gia đình trên có thể đã dùng lò sưởi để giữ ấm vì Texas bị mất điện trên diện rộng khi trận bão tuyết càn quét qua bang này trong những ngày qua.

Bão tuyết lịch sử đã khiến Texas chứng kiến mức nhiệt độ thấp kỷ lục trong hàng chục năm qua, có nơi tụt xuống -18 độ C. Hàng triệu người dân phải sống trong cảnh mất điện và mất nước trong gần 1 tuần dưới thời tiết cực đoan.

"Rõ ràng họ cố gắng làm ấm cơ thể. Chúng tôi không thể kết luận đó là nguyên nhân của vụ cháy, chúng tôi chỉ nghĩ rằng họ đã dùng lò sưởi", ông Adolph nhận định, đồng thời cho biết toàn bộ căn nhà đã bị thiêu rụi.

Ba nạn nhân được xác định danh tính là Olivia, 11 tuổi, Edison, 5 tuổi, và Colette Nguyen, 5 tuổi.

...

Hai trang gây quỹ trực tuyến Gofundme đã được lập ra để tưởng nhớ 3 nạn nhân nhỏ tuổi. Một trang do người chú của 3 em nhỏ xấu số lập ra nhằm thành lập một quỹ để quyên góp cho các hoạt động từ thiện và quỹ này sẽ cấp học bổng cho các học sinh tại ngôi trường mà 3 em từng theo học.

"Cảm ơn tất cả các bạn vì tình yêu thương và sự ủng hộ. Trái tim của chúng tôi lúc này đang tan nát. Tuy nhiên, những hành động tử tế của các bạn đã mang lại cho chúng tôi sự an ủi phần nào để kéo chúng tôi vượt qua nỗi đau. Chúng tôi mãi mãi biết ơn tất cả các bạn", mẹ của các bé, Jackie Pham Nguyen, chia sẻ trên một GoFundMe.

Bão tuyết ở Texas đã gây ra tình trạng điện bị quá tải và các hệ thống đường ống nước bị vỡ (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng tại Texas khi thiệt hại của cơn bão tuyết đã làm ít nhất 30 người chết, hàng chục triệu người lâm vào cảnh khó khăn. Tính đến hôm qua, khoảng 15 triệu dân Texas, tức là một nửa dân số bang, sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt.

Nhiều người thiệt mạng do hỏa hoạn khi dùng lửa sưởi ấm do hệ thống sưởi không hoạt động vì mất điện hoặc do bị chết cóng, hoặc bị ngộ độc khí CO khi cố gắng tìm cách chống lại lạnh giá.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí