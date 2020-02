Bơm nghìn tỷ xây chùa, ông lớn Xuân Trường ‘chây ì’ nộp thuế cả thập kỷ

KTNN nhiều lần kiến nghị thanh tra, Ninh Bình không thực hiện

Kiểm toán Nhà nước công bố Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2018. Đáng chú ý, trong thời gian tiến hành kiểm toán từ ngày 21/3 đến ngày 19/5/2019, KTNN khu vực XI đã phát hiện Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường nợ đọng hơn 25,7 tỷ đồng tiền thuê đất.

Theo KTNN, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường được UBND tỉnh ký 4 hợp đồng cho thuê đất trả tiền hàng năm với tổng diện tích hơn 2.900.000m2 để thực hiện Dự án xây dựng khu du lịch Tràng An, thời gian cho thuê là 70 năm, đơn giá thuê theo các quyết định của Sở Tài chính.

“Mặc dù, Chi cục thuế huyện Hoa Lư đã nhiều lần làm việc, đôn đốc và yêu cầu Doanh nghiệp nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước kịp thời theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, từ thời điểm UBND tỉnh cho thuê đất năm 2007 đến nay, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường chưa thực hiện nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền thuê đất phải nộp tính đến hết năm 2018 cơ quan Thuế xác định là hơn 25,7 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất là hơn 15,6 tỷ đồng và tiền chậm nộp là hơn 10,1 tỷ đồng”, báo cáo kết quả kiểm toán nêu.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều vấn đề của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường tại Ninh Bình.

Đáng nói, cũng theo báo cáo của KTNN, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường không nộp báo cáo tài chính liên tục nhiều năm. Trong các năm 2014, 2015, 2016, 2017 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường không nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Bên cạnh đó, khi thi công, xây dựng các công trình, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường không chấp hành đúng quy định của Nhà nước trong nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán vốn đầu tư các công trình.

“KTNN đã nhiều lần đưa Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường vào danh mục kiểm tra, đối chiếu thế nhưng đơn vị bằng nhiều lý do đã không chấp hành” – KTNN nêu.

Cụ thể: Như năm 2014, doanh nghiệp viện lý do bận đang thi công nhiều công trình. Năm 2015 vì lý do bận xây chùa ở Hoàng Sa, Trường Sa. Năm 2018, 2019 thì vì các lý do đang xây dựng quần thể chùa Tam Chúc phục vụ Đại lễ Phật đản.

Cũng theo KTNN, đơn vị đã nhiều lần kiến nghị tại các Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương các năm về việc tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường nhưng địa phương không tổ chức thực hiện.

KTNN cho biết, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các vi phạm kéo dài của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường.

Kiến nghị thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ của Xuân Trường

Tại Báo cáo kiểm toán trên, KTNN chỉ rõ trách nhiệm của Chi Cục Thuế huyện Hoa Lư chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợp thuế theo quy định. Cục Thuế không thực hiện đình chỉnh đơn giá tiền thuê đất khu đến kỳ điều chỉnh vào năm 2017 theo quy định.

Trước những sai phạm của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường, KTNN kiến nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước năm 2018 và các năm trước sau có liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường. Trong đó, KTNN yêu cầu chú ý xử lý dứt điểm những vi phạm của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường, yêu cầu nộp đủ tiền thuê đất, tiền phạt chậm nộp và báo cáo tài chính theo quy định.

KTNN cũng kiến nghị Cục thuế tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các Chi Cục thuế huyện Hoa Lư theo dõi và thu đủ khoản nợ đọng hơn 25,7 tỷ đồng tiền thuê đất của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường. Đặc biệt, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với không áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định đối với việc doanh nghiệp này chây ì không nộp tiền thuê đất.

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường được biết đến là chủ đầu tư của nhiều dự án tâm linh "khủng" với số vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng như quần thể chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Tam Chúc (Hà Nam)...

Trước đó, tại văn bản trả lời đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) về việc cấp hàng ngàn ha đất để doanh nghiệp xây chùa, Bộ trưởng Bộ TN-MT đã chỉ rõ có nhiều bất cập, chưa rõ ràng trong quản lý, giao đất, cho thuê đất để làm chùa tại các tỉnh.

Cụ thể: đối với chùa Bái Đính (quy mô hơn 1.000 ha) từ năm 2006 đến năm 2012, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành 9 quyết định thu hồi diện tích gần 520 hecta đất (chiếm 51,5 % so với quy hoạch được duyệt).

Giao đất cho 3 cơ quan gồm: Sở Thương mại - Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hơn 495 hecta để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính; Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An 18,6 hecta để xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính và UBND huyện Gia Viễn hơn 4 ha để mở rộng khu dân cư hiện hữu.

“Việc giao đất cho 3 đơn vị như trên để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng, xây dựng khu tâm linh là chưa thể hiện rõ đối tượng được giao đất để quản lý hay giao đất để sử dụng; không thể hiện chế độ sử dụng đất (giao có thu tiền hay không thu tiền, hay thuê đất, không xác định thời hạn sử dụng đất); không thể hiện mục đích sử dụng từng loại đất theo quy định của Luật đất đai nên chưa đủ cơ sở để xác định diện tích phải tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, căn cứ để xác định giá đất”- Bộ TN-MT nêu rõ.

Đối với chùa Tam Chúc (quy mô 1.205 ha), từ năm 2006 đến năm 2009, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành 4 quyết định thu hồi đất và giao cho Sở Thương mại - Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để phát triển Khu du lịch Tam Chúc, với tổng diện tích là hơn 815 ha.

Từ năm 2008 đến năm 2011, UBND tỉnh Hà Nam ban hành 2 quyết định thu hồi đất đã giao và giao toàn bộ diện tích 815,1 hecta nói trên cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc theo dự án được duyệt.

Tuy nhiên, theo Bộ TN&MT: “Các quyết định giao đất của tỉnh còn chưa rõ ràng về nội dung: Mục đích sử dụng chỉ thể hiện “đầu tư xây dựng khu du lịch Tam Chúc” mà không thể hiện loại đất cụ thể theo quy định tại Điều 13 của Luật đất đai; chưa xác định được mục đích sử dụng đất cụ thể trong từng quyết định (do tại thời điểm giao đất chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng) là không thống nhất và thiếu cơ sở để tính tiền thuê đất (nếu trong phạm vi đất cho thuê có cả các công trình tôn giáo tín ngưỡng và trong phạm vi đất giao quản lý không thu tiền có cả công trình cho mục đích kinh doanh thương mại)”.

Còn tại Thái Nguyên, tháng 7/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định đồng ý chủ trương cho Công ty Xuân Trường thực hiện dự án Khu văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, UBND tỉnh Thái Nguyên chưa giao đất cho doanh nghiệp do hiện nay doanh nghiệp đang hoàn thiện thiết kế dự án theo quy hoạch được duyệt, chưa có hồ sơ xin thuê đất theo quy định.

Tác giả: Hồng Khanh

Nguồn tin: Báo VietNamNet