Bộ trưởng Công an: 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Bộ trưởng bị xử lý hình sự

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, ngành Công an tạo được nhiều dấu ấn tích cực khi điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá là “điểm sáng” trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Chia sẻ về vấn đề này, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, các vụ án lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đều do các cơ quan CSĐT thụ lý, điều tra (120/132 vụ, chiếm 91%).

Do Cơ quan CSĐT thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nên chất lượng, tiến độ công tác điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế trọng điểm có nhiều kết quả tích cực. Nhiều vụ án phức tạp, dư luận xã hôi quan tâm, tồn đọng từ nhiều năm trước cũng được kiên quyết xử lý dứt điểm, nghiêm minh, đúng pháp luật, không còn tình trạng xử lý kéo dài (như vụ Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng và đồng phạm tham ô tài sản).

"Thời gian vừa qua, lực lượng công an xử lý nghiêm minh, triệt để các đối tượng vi phạm với phương châm 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai'. Minh chứng là việc xử lý hình sự 18 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 bị can nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, 3 bị can nguyên là Bộ trưởng và nhiều cán bộ công tác trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, là những người có chức vụ hoặc trực tiếp liên quan đến thực hiện phòng, chống tham nhũng" - Đại tướng Tô Lâm nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, việc thu hồi tài sản được quan tâm, tỷ lệ thu hồi năm sau cao hơn năm trước, nhiều vụ thu hồi được 100% tài sản (như vụ án xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone, vụ án Hứa Thị Phấn xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín).

Công tác điều tra, xử lý án tham nhũng, kinh tế tại các địa phương ngày càng được nâng cao, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, trong đó giao cơ quan CSĐT cấp tỉnh thụ lý một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và điều tra đạt kết quả tốt (như vụ Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc, do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra).

Trước đây, công tác điều tra, xử lý các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế chưa điều tra, xử lý được hành vi “rửa tiền” thì trong giai đoạn này cơ quan CSĐT phát hiện, điều tra và khởi tố được 4 vụ án về tội danh “rửa tiền” (vụ án Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và đồng phạm; vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm; vụ án Nhật Cường; vụ án tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) góp phần bảo vệ thành quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bảo vệ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Trong giai đoạn tới, Bộ Công an sẽ quán triệt thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tuân thủ pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là trong điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo" - Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Về kết quả nổi bật đạt được trong năm 2020, ông Tô Lâm cho rằng, lực lượng công an thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Theo đó, lực lượng công an làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện các chương trình lớn của Đảng đi vào cuộc sống; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh trật tự và cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp, người dân.

Các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tham mưu hiệu quả với Đảng, Nhà nước xử lý các vấn đề quốc tế, khu vực liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Ngàng công an cũng làm tốt việc bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện, mục tiêu quan trọng, đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, Hội nghị cấp cao ASEAN 2020.

Đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, hoạt động khủng bố, phá hoại của các tổ chức phản động lưu vong.

Lực lượng công an giải quyết ổn định, chuyển biến rõ nét nhiều điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, có vụ việc từ nhiều năm chưa giải quyết được như vụ ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).

Công tác phòng ngừa tội phạm đạt kết quả tốt, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm tai nạn giao thông, giảm cháy nổ (năm 2020, tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,80% so với cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, số vụ cháy giảm 24,66%).

Công tác điều tra khám phá, xử lý tội phạm đạt kết quả cao hơn; có chuyển biến mạnh mẽ trong chấp hành pháp luật, chống oan, sai; tăng tỷ lệ xử lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm

Ngàng Công an là lực lượng tuyến đầu, sáng tạo, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, giải pháp của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; chủ động đi đầu trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ được Đảng, Nhà nước và người dân ghi nhận đánh giá cao.

Tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, do vậy tình hình an ninh trật tự ở cơ sở được bảo đảm, có chuyển biến rõ nét hơn.

Chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác, tiềm lực, sức mạnh của lực lượng công an được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ; chủ động tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại trong ngành, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, góp phần bảo đảm an ninh từ xa, từ sớm, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng công an nhân dân.

Về phương hướng năm 2021, Đại tướng Tô Lâm cho biết, ngành Công an đề ra các mục tiêu, yêu cầu cụ thể; đồng thời xác định công tác trọng tâm năm 2021 là “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở”. Phương châm hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2021 là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

