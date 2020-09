Bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc đúng quy định?

Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc đang bị TPHCM xem xét cho thôi chức và nghỉ việc



Trả lời PV Tiền Phong về kết quả xử lý đơn xin thôi chức và thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của ông Phạm Phú Quốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Lâm Hùng Tấn cho biết, Sở Nội vụ đã rà soát toàn bộ quy trình bổ nhiệm ông Quốc và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM. Sở Nội vụ đang chuẩn bị các thủ tục, khi có ý kiến chính thức từ lãnh đạo thành phố thì sẽ tham mưu UBND TPHCM xử lý theo quy định.

Ông Hà Phước Thắng cho biết, sau khi bị phát hiện có thêm quốc tịch Síp, ông Quốc đã có đơn xin thôi chức và thôi nhiệm vụ ĐBQH. Lãnh đạo thành phố đã họp, xem xét đơn và thống nhất sẽ cho ông Quốc thôi chức Tổng giám đốc Công ty IPC. Trong tháng 9, thành phố sẽ đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc IPC, đồng thời kiểm tra việc quản lý, điều hành của ông Quốc tại Công ty IPC, sau đó sẽ xem xét giải quyết cho nghỉ việc.

Ông Thắng nói quy trình xử lý đối với trường hợp ông Quốc phải tuân thủ các bước và hiện nay ở bước Sở Nội vụ báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM và Thành ủy. “Văn phòng UBND TPHCM khẳng định, khi thực hiện quy trình bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Giám đốc Công ty IPC, ông Phạm Phú Quốc đã hết thời hiệu bị kỷ luật.

Qua xem xét các nhân sự từng là lãnh đạo của các doanh nghiệp nhà nước, Sở Nội vụ xác định ông Phạm Phú Quốc là phù hợp nhất. Khi đó ông Quốc là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM nhưng có trình độ thạc sỹ Quản trị kinh doanh, kỹ sư hàng hải, cao cấp lý luận chính trị, từng làm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM”, ông Thắng nói TPHCM đã thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm đầy đủ 5 bước chặt chẽ khi điều động ông Quốc làm Tổng Giám đốc công ty IPC, ông Thắng khẳng định.

Vụ Phó Trưởng Công an quận 10 Hoàng Thanh Hà vào khách sạn với nữ thuộc cấp và bị phát hiện, tung hình ảnh, clip lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận mấy ngày qua cũng được nhiều phóng viên đề cập tại cuộc họp báo. Trả lời báo chí, Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, lãnh đạo Công an TPHCM đã nắm được thông tin và đình chỉ công tác ông Hà cùng các cán bộ công an liên quan để xác minh, xử lý theo đúng quy định của ngành.

Theo Thượng tá Tuyến, đối với các trường hợp là cán bộ công an vi phạm, quan điểm của lãnh đạo Công an TPHCM là không bao che, dung túng. “Những trường hợp sai phạm, vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm, triệt để, để làm trong sạch bộ máy”, ông Tuyến nói. Ông dẫn chứng trường hợp hai cán bộ công an Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Anh Tuấn cưỡng đoạt tài sản trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vừa qua đã bị tước quân tịch, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam…

Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì đối thoại với dân Thủ Thiêm Về đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường ở quận 2 nhằm xác định nhà đất của người dân bị giải tỏa trong hay ngoài ranh dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Hà Phước Thắng cho biết, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại trước khi thành phố tổ chức Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Vừa qua, UBND TPHCM đã tích cực chuẩn bị, trong đó có việc chọn thời điểm đối thoại phù hợp. Tuần tới, thành phố sẽ họp Ban chỉ đạo để xem xét các vấn đề liên quan đến dự án này. Theo lãnh đạo Thanh tra TPHCM, việc đối thoại với người dân Thủ Thiêm sắp tới sẽ do Thanh tra Chính phủ chủ trì. Đến nay mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc đối thoại phải tạm hoãn cho đến khi dịch lắng xuống nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân.

