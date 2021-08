Bỏ nhà đi 5 năm, về hãm hại con riêng của vợ

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT công an huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Triệu A Hai (37 tuổi, trú thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi ”...

Nạn nhân là cháu T.T.Q. (13 tuổi, ở huyện Ba Chẽ là con riêng của vợ Hai). Ngày 27/7/2021, công an huyện Ba Chẽ nhận được đơn trình báo của cháu Q về việc bị bố dượng là Triệu A Hai hiếp dâm vào tối ngày 26/7/2021 tại nhà riêng.

Theo điều tra ban đầu, cháu T. T. Q. là con riêng của vợ Hai. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn xích mích, nên Hai đã bỏ nhà đi làm ăn xa từ năm 2015, không ở nhà, để lại cả 3 người con (trong đó giữa Hai và vợ có 2 con chung 1 trai 1 gái) cho vợ Hai nuôi dưỡng.

Thời gian gần đây, Hai trở về sống cùng vợ tại địa phương. Tối 26/7/2021, sau khi uống rượu về, thấy cháu Q. và em gái đang ngủ một giường, Hai đã đến nằm cạnh và có hành vi hiếp dâm cháu Q.

Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Triệu A Hai (áo đen)

Ngày 29/7/2021, Cơ quan CSĐT công an huyện Ba Chẽ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra Quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu A Hai về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thời gian qua xảy ra không ít vụ việc bé gái bị cha dượng hãm hại. Ngày 18/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đồng Văn Tiền (37 tuổi, ở thôn Bản Man, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu Phùng Thị L. (12 tuổi, con riêng của vợ Tiền).

Cuối năm 2020, Tiền đi uống rượu về thấy cháu L. ở nhà một mình, lợi dụng cháu còn nhỏ, sức khỏe yếu, không có khả năng chống cự nên đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu L..

Quá sợ hãi, cháu L. không dám nói với ai mà bỏ về ở cùng ông nội là Phùng Văn T. tại thôn Phú Lâm, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa. Ông T. là người bị hạn chế về giao tiếp.

Khoảng 21h30 ngày 8/4, Tiền say rượu và tiếp tục nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu L. nên đến nhà trói tay ông nội cháu.

