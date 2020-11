Bộ GD-ĐT đề xuất tăng học phí tất cả các cấp học từ năm học tới

Bộ GD&ĐT giải thích đề xuất tăng học phí bậc mầm non, phổ thông được đưa ra căn vứ vào kịch bản tăng trưởng kinh tế của Tổng cục Thống kê thông báo giai đoạn 2021-2025 là 7,5%, cùng với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm khoảng 4-5%/năm và mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên qua các năm thì tổng cộng biến động của các chỉ số trên sẽ cao hơn 7,5%. Tuy nhiên, để bảo đảm an sinh xã hội và chia sẻ với gia đình người học, bộ này đề xuất chỉ tăng 7,5%/năm với học phí mầm non, phổ thông. Theo lộ trình này, đến năm học 2025-2026, học phí bù đắp được 50% chi phí đào tạo. Đến năm 2030, học phí sẽ bù đắp đủ chi phí đào tạo (đối với trường chưa tự bảo đảm chi thường xuyên).