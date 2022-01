Bộ Công an yêu cầu cung cấp tài liệu 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Thông tin nêu trên được đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội xác nhận với PV Dân trí vào chiều 12/1.

Theo đó, ngày 22/12/2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã có văn bản đề nghị nhiều sở, ngành của Hà Nội cung cấp tài liệu về 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh trên địa bàn.

"Sau khi rà soát xong các tài liệu liên quan, lãnh đạo Sở đã ký văn bản phản hồi lại cho C03. Văn bản của Sở được ký vào hôm 27/12/2021" - vị này cho biết.

Phối cảnh dự án D'. Le Pont D'or - Tân Hoàng Minh Hoàng Cầu đang được Bộ Công an yêu cầu cung cấp tài liệu có liên quan (Ảnh: Dlepontdor.info)



Qua tìm hiểu, 11 dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện đang được C03 yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cung cấp tài liệu gồm: D'. Le Pont D' or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D'. San Raffles Hàng Bài; D'. Le Roi Soleil Quảng An Tân Hoàng Minh; D'. El Dorado I (Phú Thượng); D'. El Đorado II (Phú Thanh); D'Capitale Trần Duy Hưng; Summit Building Trần Duy Hưng; D'.Jardin Royal - Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt; Tân Hoàng Minh Lò Đúc và Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.

Yêu cầu nêu trên của C03 nhằm phục vụ công tác xác minh, làm rõ quá trình thực hiện các dự án của tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Về hồ sơ, tài liệu, C03 yêu cầu cung cấp các văn bản pháp lý do UBND thành phố ký, duyệt liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Các sở cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư; quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất; nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước liên quan đến các dự án.

Toàn bộ tài liệu cung cấp nếu là bản photocoppy đóng dấu sao y bản chính hoặc đóng dấu treo của các đơn vị cung cấp, được thống kê chi tiết. Cục Cảnh Sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an sẽ cử cán bộ đến làm việc và tiếp nhận tài liệu.

