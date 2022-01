Bộ Công an phát lệnh truy nã 2 người tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Tại quyết định truy nã số 187, Bộ Công an truy nã bị can Phạm Tiến Lợi (sinh năm 1983, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An), số chứng minh nhân dân: 186374494 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 8-1-2004.

Bị can Quang và Lợi (bên phải). Ảnh: BCA cung cấp

Tại quyết định truy nã số 188, Bộ Công an phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1978, trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), số chứng minh nhân dân: 183285599 do Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 8-5-2017.

Cơ quan An ninh điều tra cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (Địa chỉ: Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, số 7 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; số điện thoại: 06923.424.31).

Tác giả: ĐỖ TRUNG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng