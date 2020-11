Bộ Công an hỗ trợ Hà Tĩnh 3 tỉ đồng khắc phục lũ lụt

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trao 1,5 tỉ đồng của Bộ Công an hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục lũ lụt. Ảnh: CA.

Sáng ngày 17.11, Đoàn công tác Bộ Công an do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu đã đến thăm, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh và nhân dân Hà Tĩnh 3 tỉ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đại tá Lê Khắc Thuyết đã báo cáo tình hình an ninh trật tự, kết quả đấu tranh, trấn áp tội phạm từ đầu năm đến nay; báo cáo công tác tham gia phòng chống lũ lụt, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những cố gắng của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Đặc biệt là trong mưa bão, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã không quản ngại gian khổ, khó khăn, bám trụ địa bàn, cắm chốt tại những nơi xung yếu, nguy hiểm để cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân ứng phó với thiên tai.

... Bộ Công an trao hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh bị thiệt hại lũ lụt 1,5 tỉ đồng. Ảnh: CA.



Dịp này, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn thay mặt lãnh đạo Bộ Công an trao số tiền 1,5 tỷ đồng trích từ nguồn Quỹ nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh khắc phục khó khăn sau bão lũ.

Trao 1,5 tỉ đồng từ nguồn Quỹ nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an hỗ trợ nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục thiên tai.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng trao Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh có thành tích xuất sắc trong phòng chống bão lụt.

