Bộ Công an cử tổ công tác điều tra vụ chìm cano khiến 17 người chết và mất tích ở Hội An

Khuya 26/2, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ GTVT liên quan đến vụ chìm cano khiến 17 người chết và mất tích trên biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam), Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cục CSGT cho biết, ngay khi nhận được tin vụ tai nạn, lực lượng của đơn vị tại khu vực miền Trung đã đến hiện trường phối hợp với công an địa phương để tìm kiếm nạn nhân.

Tối cùng ngày, Bộ Công an cũng đã cử tổ công tác vào Hội An để phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an là sẽ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có sai phạm trong vụ tai nạn thương tâm này. Đồng thời, Cục CSGT cũng sẽ yêu cầu địa phương rà soát lại các phương tiện giao thông đường thủy, lái tàu... để đảm bảo an toàn, tránh vụ việc tương tự xảy ra.

Liên quan đến vụ việc này, ông Trần Văn Tân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trước mắt tỉnh tập trung huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, Quảng Nam chỉ đạo công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đồng thời sẽ siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự.

Quảng Nam chỉ đạo công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ chìm cano

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết, đây là vụ chìm tàu đặc biệt nghiêm trọng.

"Từ sự việc này đề nghị tỉnh Quảng Nam kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền, tăng cường khả năng quan trắc, đảm bảo an toàn luồng tuyến. Đây là vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian đến. Cần rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn, linh hoạt luồng tuyến", ông Khuất Việt Hùng yêu cầu.

Ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ GTVT cũng chỉ đạo, bên cạnh việc triển khai công tác tìm kiếm thì lực lượng cảnh sát, Thanh tra Giao thông phải kiểm tra ngay trong đêm nay đối với các tàu thuyền chở khách ra vào đảo Cù Lao Chàm, đủ điều kiện mới được xuất bến.

Tác giả: Hà Nam