Bố chồng đánh con dâu mang thai và 2 cháu nguy kịch đã thoát khỏi hôn mê sau khi tự tử

Trao đổi trên VietnamNet sáng nay, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã chuyển tin báo cho Phòng CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sự việc ông Hoàng Trần Cổn (70 tuổi, trú tại xã Xuân Viên) về hành vi đánh con dâu và 2 cháu nội.

"Vụ án này có dấu hiệu của tội giết người nên Phòng Hình sự tỉnh đang thụ lý. Bước đầu ông Cổn khai nhận đánh con dâu và hai người cháu" – vị lãnh đạo này tiết lộ.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cũng cho biết, sức khỏe của ông Cổn hiện đã tốt trở lại, song phía Công an vẫn phải bảo vệ nghiêm ngặt đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Tình trạng sức khỏe con dâu và 2 người cháu đang có tiến triển tốt.

2 cháu nhỏ phải nhập viện do bị ông nội đánh thương tích. Ảnh: Lao Động

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 13/11, trong lúc ăn cơm tối, ông Cổn đã nảy sinh mâu thuẫn với con dâu là chị P.T.D. (SN 1986, đang mang thai ở tháng thứ 5). Trong cơn nóng giận, ông Cổn đã đánh chị D. cùng hai cháu gái nội của mình là bé H.B.N. (9 tuổi) và bé H.N.V. (4 tuổi).

...

Khi bị ông nội đánh, cháu N. nhanh chân chạy thoát ra ngoài rồi kêu cứu hàng xóm. Người dân xung quanh nhanh chóng chạy tới và đưa 3 mẹ con chị D. tới bệnh viện Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên 3 mẹ con chị D. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Sau đó, cháu N. và cháu V. được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để tiếp tục cứu chữa.

Vài tiếng sau khi gây án, cảnh sát tìm thấy cụ ông 70 tuổi tại ngọn núi cách nhà 300 m trong tình trạng nôn mửa vì uống thuốc sâu. Ông Cổn được đưa tới bệnh viện điều trị.

Trong lúc khám tại hiện trường lực lượng chức năng còn phát hiện lá thư tuyệt mệnh do ông Cổn để lại với nội dung "vĩnh biệt thế giới này" trong nhà ông Cổn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, vợ chồng ông Cổn sinh được 3 người con, người vợ đã mất, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị D. sinh được 2 người con gái, hiện chị D. đang mang thai đứa con thứ 3. Do hoàn cảnh khó khăn, anh H. thường xuyên phải đi làm ăn xa, vợ và 2 con gái ở chung nhà với ông nội.

Tác giả: Hương Ly (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo GĐ&XH