Bố bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương lên tiếng về bức ảnh 'hai nghi phạm' lan truyền trên MXH

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn vào ngày 15/10, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện 2 bức ảnh với thông tin cho rằng 2 người trong bức ảnh chính là các đối tượng bắt cóc bé trai này.

Về vấn đề này, trao đổi với Pháp luật & Bạn đọc, anh Lâm Gia Đạt (bố cháu Lâm Gia Hưng - cháu bé bị mất tích) thông tin, 2 người này không liên quan đến vụ việc, cháu bé trong ảnh không phải con trai anh.

2 bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng 2 người trong ảnh chính là nghi phạm bắt cóc cháu bé 2 tuổi. Tuy nhiên, bố cháu bé đã lên tiếng phủ nhận.



Trước đó, sáng 17/10, trên trang cá nhân của chị H.T.B.N - mẹ bé Hưng cho biết, gia đình chị cũng đang nỗ lực tìm đủ mọi cách đến kiệt sức nhưng vẫn chưa tìm thấy con. Gia đình mong ai nhìn thấy cháu có thể liên hệ và đưa cháu về nhà, gia đình đang rất mong tin con.

Như tin đã đưa, khoảng 10h ngày 15/10, bé Lâm Gia Hưng (SN 2019, ngụ ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) chơi trước nhà cùng mẹ. Sau khi người mẹ vào trong nhà rồi trở ra thì không thấy con trai đâu.

Cháu bé Lâm Gia Hưng

...



Ngay sau đó, cả nhà tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy cháu bé nên đã trình báo cơ quan chức năng. Đến nay vẫn chưa có kết quả.

Được biết, nhà bé Hưng nằm gần lô cao su, ít người qua lại, không có camera bên đường nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Trước khi mất tích, bé Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có nền màu trắng, quần màu xanh, không đội nón, không mang dép.

Vụ việc đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng báo cáo lên Cục C01 Bộ Công an, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương để tiến hành truy tìm.

Ai biết tin về bé Hưng thông báo ngay Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, qua số điện thoại 0913.798.963 (gặp điều tra viên Hoàng Xuân Quân) để phối hợp giải quyết.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn