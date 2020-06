Bình khí nén phát nổ, chủ tiệm sửa ô tô tử vong tại chỗ

Tới trưa 12/6, Công an TP.Thuận An và Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường vụ nổ bình khí nén hơi làm một người chết. Nạn nhân là ông Phạm Văn Phi, 55 tuổi, chủ tiệm vá vỏ ôtô trên quốc lộ 13 (P.Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Vụ việc xảy ra khoảng 8h sáng 12/6 tại tiệm vá vỏ xe ô tô. Thời điểm này, ông Phạm Văn Phi (sinh năm 1965, chủ tiệm vá vỏ) đang vá vỏ cho chiếc xe tải, sau khi xong, ông vào nhà tắt bình khí nén hơi thì vật này phát nổ.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: CAO

Ông Phi bị hất văng nhiều mét, nằm bất động trong đống vỏ xe, thùng phuy chứa nguyên liệu. Phần tay trái đứt lìa văng ra ngoài, vùng mặt bị thương nặng, biến dạng.

Sau đó người dân vội đưa ông Phi vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Theo người dân, lúc bình khí nén hơi phát nổ có nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi nhưng người dân nhanh chóng chạy thoát kịp nên không có thêm thương vong.

Ngoài ra vụ nổ còn làm một số cây xanh gần đó gãy ngã, nhiều mảnh vỡ của bình khí nén văng đi nhiều nơi. Được biết, bình khí nén hơi được nạn nhân sử dụng không có van tự động ngắt, phải ngắt thủ công bằng tay.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng có mặt phong toả hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Việc bình khí nén bị nổ rất nguy hiểm, theo thống kê nếu bình bị nổ sẽ làm cho vật nặng khoảng 1 tấn văng ra xa khoảng 200m. Nguy hiểm là vậy nhưng loại bình này lại rất được sử dụng phổ biến tại cơ sở hàn, cơ điện lạnh các điểm bơm rửa thường hay sử dụng các loại thiết bị này. Chính vì sự ưa chuộng như vậy nên không ít đại lý bán bình khí nén kém chất lượng nhằm thu lợi nhuận cao bày bán tràn lan trên thị trường gây ra nhiều mối nguy hại cho người mua. Cùng với đó là công đoạn kiểm định bình khí nén lại chưa được nhiều doanh nghiệp, cơ sở đánh giá cao nên chưa được quan tâm chú trọng hơn nữa lại chưa được quản lý chặt chẽ. Một trong những nguyên nhân gây nổ bình khí nén là khách hàng chưa sử dụng thiết bị một cách an toàn hay nói rõ hơn là chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nên gây ra những bất trắc không mong muốn.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: Đời sống Plus