Bình Dương trở thành 'điểm nóng' dịch Covid- 19, các ca bệnh xâm nhập, lây lan vào nhiều công ty, dãy trọ

Thông tin từ Sở Y tế Bình Dương, tính đến chiều 22/6, toàn tỉnh ghi nhận thêm 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Trong đó, có 22 trường hợp liên quan đến một công ty tại TP Thuận An, 6 trường hợp liên quan đến công ty gốm ở thị xã Tân Uyên, 4 trường hợp liên quan đến Chi nhánh xử lý chất thải, thuộc Công ty cổ phần nước - Môi trường Bình Dương tại thị xã Bến Cát và một trường hợp là tài xế chở hàng tuyến Bắc - Nam (đi chung xe với BN13374).

Hiện tại, các trường hợp F1, F2 của 21 ca mắc mới đang được truy vết thần tốc. Các điểm dịch tễ liên quan đã được các lực lượng chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn.

Bình Dương trở thành "điểm nóng" về dịch Covid- 19 với số ca nhiễm tăng liên tục. Ảnh minh họa

Trước đó, vào ngày 21/6, CDC Bình Dương cũng phát đi thông báo ghi nhận 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong khi ngày 20/6 số ca dương tính chỉ là 13 trường hợp. Hầu hết các ca bệnh này đều liên quan đến các ổ dịch tại thị xã Tân Uyên và TP Thuận An, xuất phát từ ca F0 là BN10584 – Chủ quán trà sữa Cô Chủ Nhỏ ở phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một).

Ngoài ổ dịch xuất phát từ BN10584, ngành y tế Bình Dương cũng ghi nhận nhiều điểm có dịch khác như: Khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn (hai nữ sinh viên liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM), Công ty sản xuất – thương mại Phúc Đạt (TP Dĩ An), Chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An), Công ty TNHH Puku Việt Nam (KCN Đồng An, TP Thuận An), phường Bình Thắng (TP Dĩ An), phường Bình Nhâm, TP. Thuận An (liên quan Chợ đầu mối Hóc Môn - TP.HCM).

Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày gần nhất, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại tỉnh này tăng đột biến, nhiều nhất từ thời điểm xuất hiện dịch bệnh đầu tiên tới nay.

Riêng trong đợt bùng phát dịch bệnh mới này (tính từ ngày 27/4), tỉnh Bình Dương ghi nhận có 141 trường hợp mắc Covid-19.

Ngành Y tế nhận định, ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên và công ty tại phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An rất đáng lo ngại; với biến chủng virus từ Ấn Độ có tốc độ lây lan rất nhanh. Ca bệnh đã xâm nhập vào nhiều công ty, lây lan ra các khu nhà trọ công nhân, do đó rất khó kiểm soát và có thể ca bệnh tăng cao trong thời gian tới nếu không ngăn chặn kịp thời.

Số ca mắc hiện nay trên địa bàn tỉnh đã tiệm cận cấp độ 4, do đó cần nâng mức độ cảnh báo dịch lên mức cao nhất để chuẩn bị tinh thần, thái độ, biện pháp và nguồn lực kịp thời chống dịch.

Ngành Y tế Bình Dương đang khẩn trương liên hệ Bộ Y tế xem xét phân bổ cho tỉnh Bình Dương số lượng vaccine nhiều nhất có thể; phối hợp các ban ngành tỉnh khẩn trương triển khai ngay các hoạt động mua sắm, cân đối tài chính để mua vắc xin phòng COVID-19. Đồng thời tập trung nguồn lực cắt đứt nguồn lây bệnh tại các công ty.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập, mở rộng các khu cách ly tập trung đảm bảo 10.000 giường, phối hợp với Sở Giao thông vận tải bố trí phương tiện vận chuyển kịp thời các trường hợp đi cách ly tập trung. Chuẩn bị lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng điều động khi có yêu cầu.

Dừng các hoạt động của chợ tự phát, nhất là chợ tự phát tại các khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân. Đối với các chợ truyền thống, siêu thị, tăng cường quản lý chặt chẽ ở mức tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương TX. Tân Uyên, TP. Thuận An, một số phường của TP. Dĩ An và TP. Thủ Dầu Một.

