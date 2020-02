Bí thư Hà Tĩnh chỉ đạo làm rõ dự án Thiên Lộc Complex "đầu voi, đuôi chuột"

Xác nhận với Dân trí vào ngày 8/2, ông Lê Đình Sơn cho biết, ông đã nắm được nội dung vụ việc mà Báo Dân trí phản ánh trong bài viết “Cả huyện đau đầu với tổ hợp thương mại "đầu voi, đuôi chuột" tại Hà Tĩnh”.

Dự án Khu đô thị Thiên Lộc Complex gây bức xúc cho cả chính quyền và người dân huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

“Rất cảm ơn Báo Dân trí đã thông tin, phản ánh vụ việc. Tôi đã chỉ đạo ngay UBND tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc, xác minh làm rõ, sớm báo cáo các nội dung liên quan”- ông Sơn cho biết.

Cũng theo ông Sơn, Hà Tĩnh luôn chào đón, đồng lòng, tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa khi các doanh nghiệp vào đầu tư, làm ăn tại địa phương. Tuy nhiên, tất cả các doanh phải chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về Luật Đầu tư, các điều khoản đã ký cam kết với tỉnh.

Ông Bùi Khắc Bằng - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, ông cũng đã nắm được sự việc mà Báo Dân trí phản ánh. “Văn phòng UBND tỉnh đang chờ Sở Kế hoạch & Đầu tư báo cáo lên để có hướng tham mưu cho UBND tỉnh xử lý vụ việc”- ông Bằng nói.

Liên quan đến bài viết nêu trên, tối ngày 8/2, ông Đặng Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc thông tin: Sau khi Báo Dân trí dẫn lời ông việc người dân phản ứng với dự án đầu tư không như quảng bá, tiếp đó là việc xã đã báo với công an, phối hợp để ngăn chặn việc rao bán đất “ảo” dưới nhiều hình thức ở dự án do Công ty Trí Nguyễn đầu tư trên địa bàn, ông đã bị phía nhà đầu tư này phản ứng, đe dọa kiện lên cấp trên.

“Họ nhắn tin trách móc, đe kiện tôi lên cấp trên, tuy nhiên tôi không lo lắng gì. Tôi là lãnh đạo địa phương, có trách nhiệm cùng người dân giám sát dự án triển khai trên địa bàn. Những điều doanh nghiệp làm chưa đúng, chúng tôi cần báo cáo ngay với huyện để có phương án xử lý kịp thời, bảo đảm dự án triển khai đúng như như chủ trương ban đầu”- ông Đặng Tuấn Anh cho hay.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, năm 2018, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Trí Nguyễn (gọi tắt là Công ty Trí Nguyễn, có trụ sở tại Hà Nội) được Hà Tĩnh chấp thuận, cấp đất cho triển khai dự án xây dựng khu đô thị, khu thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê Thiên Lộc Complex tại Cụm công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Tổng số vốn đầu tư của dự án là 387 tỷ đồng.

Trong khi nhà đầu tư khẳng định, Thiên Lộc Complex là dự án đặc biệt, đánh dấu bước chân vững chãi của chủ đầu tư tại Hà Tĩnh, thì chính quyền và người dân Can Lộc rất kì vọng dự án sẽ là một nơi đáng sống như chủ đầu tư quảng bá: "hạ tầng đồng bộ, chuỗi tiện ích đẳng cấp, công viên, cây xanh, toà nhà văn phòng, trung tâm thương mại - dịch vụ ngay tại dự án".

Thế nhưng, những gì diễn ra sau khi dự án khởi công lại hoàn toàn trái ngược.

Phối cảnh dự án khiến chính quyền, người dân Can Lộc rất kì vọng dự án sẽ là một nơi đáng sống...

Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp thể hiện rõ chỉ đầu tư để bán đất nền

Theo biểu đồ tiến độ dự án, việc hoàn thành cơ sở hạ tầng được hoàn tất vào tháng 7/2019. Thế nhưng, đến nay đã quá hạn nhiều tháng, nhưng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị còn quá ngổn ngang. Hệ thống đường mới chỉ dừng lại ở cấp phối. Toà nhà văn phòng, trung tâm thương mại - dịch vụ chưa thấy bóng dáng ở đâu. Công viên, cây xanh èo uột.

Mặc dù công trường đang ngổn ngang, hạ tầng dang dở và đáng chú ý là chưa được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định, cho phép, nhưng trên nhiều kênh thông tin, Thiên Lộc Complex do Công ty Trí Nguyễn làm chủ đầu tư đã được quảng cáo bán rầm rộ suốt nhiều ngày qua.

Lãnh đạo Phòng TNMT huyện Can Lộc khẳng định, nhiều nội dung, thông tin được quảng cáo, rao tràn lan trên mạng được xuyên tạc với lời lẽ hấp dẫn, không đúng sự thật. Việc chủ đầu tư rao bán đất nền là sai phạm khi hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện, hạng mục nhà ở phải được xây dựng trước khi bán hoặc cho thuê. Phòng TNMT huyện Can Lộc cảnh báo, khách hàng mua đất nền lúc này là không đủ pháp lý để thực hiện chuyển nhượng.

Sự việc cũng đã được UBND huyện Can Lộc báo cáo với nhiều sở ngành của tỉnh Hà Tĩnh.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Dân Trí