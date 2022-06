Bí mật bên trong karaoke IDOL - Người đàn ông tên Quân là ai? (PHẦN 2)

Cùng nhóm Tình "trọc" vào quán karaoke IDOL vài lần, chúng tôi tiếp cận được một số tiếp viên. Các cô cho biết được người đàn ông tự giới thiệu tên Quân (32 tuổi, nói giọng miền Trung) lừa đưa vào đây sau khi nhận "tiền thế chân" 5,5 - 6 triệu đồng.

Nói chuyện với chúng tôi, Quân giới thiệu đang làm quản lý quán karaoke Top One với nhiệm vụ tuyển nhân viên cho quán. Quân khoe công ty có nhiều chi nhánh các quán karaoke ở Bình Dương, tiếp viên ở đây làm lương cao, gặp khách "sộp" được "bo" rất nhiều tiền.

...

VIDEO: Người đàn ông tên Quân là ai?

Tác giả: Nhóm Phóng viên

Nguồn tin: Báo Người lao động