Bị kiểm tra, lái xe khách chống đối, lăng mạ công an, rồi phát trực tiếp lên Facebook

Sau nhiều giờ chống đối, lực lượng chức năng đã khống chế được xe khách và tạm giữ số lượng lớn hàng hoá.



Ngày 24/7, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, đơn vị này vừa cưỡng chế thành công xe ô tô khách chạy tuyến Sài Gòn - Hà Nội có hành vi dùng lời lẽ lăng mạ, thách thức và phát trực tiếp lên mạng xã hội nhằm cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Đồng thời, tạm giữ một số lượng lớn hàng hoá trên xe để xác minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, khoảng 13h45, ngày 20/7, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma tuý Công an huyện Can Lộc phát hiện xe ô tô khách mang BKS 51B- 405.62 chạy tuyến Sài Gòn - Hà Nội, do Bùi Văn Biên (43 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình), điều khiển lưu thông trên QL1A (đoạn đi qua huyện Can Lộc) có dấu hiệu nghi vấn nên đã phối hợp cùng Đội CSGT công an huyện Can Lộc ra tín hiệu dùng xe để kiểm tra theo đúng quy định.

Tài xế xe khách dùng lời lẽ lăng mạ, thách thức lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.



Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng dừng xe, tài xế xe khách không phối hợp. Đồng thời, tài xế này khoá cửa xe không cho lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ cũng như hàng hoá trên xe.

Sự việc nghiêm trọng hơn khi tài xế xe khách dùng lời lẽ lăng mạ, thách thức và phát trực tiếp lên mạng xã hội nhằm cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Trước thái độ bất hợp tác của lái xe, khoảng 17h40 cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma tuý Công an huyện Can Lộc đã mời các lực lượng chức năng tiếp tục lập biên bản sự việc và tiến hành khám xét phương tiện.

Lực lượng chức năng tạm giữ số lượng lớn hàng hoá để xác minh nguồn gốc xuất xứ.



Qua khám xét, lực lượng Công an huyện Can Lộc phát hiện trên xe vận chuyển nhiều mặt hàng như; hoá chất dung môi là hàng dễ cháy nổ, hơn 1.000 cuộn len, kem đánh răng, máy đếm tiền, mỹ phẩm, đồ điện tử.

Ước tính tổng giá trị toàn bộ số hàng trên khoảng hơn 100 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh, làm rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết