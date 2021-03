Bị hỏi khó, thủ tướng Thái Lan xịt nước sát khuẩn vào phóng viên

Your browser does not support the video tag.



Thủ tướng Thái Lan xịt nước sát khuẩn vào các phóng viên tại cuộc họp báo hôm 9-3 - Video: Twitter/@SaksithCNA

Hãng tin AP đưa tin tại cuộc họp báo hằng tuần hôm 9-3, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã cầm chai nước sát khuẩn và xịt thẳng vào các phóng viên phía dưới, sau khi ông giận dữ vì câu hỏi khó của báo giới.

Sau một loạt câu hỏi từ phóng viên ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Prayut nhận một câu hỏi về vấn đề cải tổ nội các vào cuối cuộc họp báo.

Theo Reuters, phóng viên đã đặt câu hỏi về danh sách ứng viên cho những vị trí đang trống trong nội các, sau vụ 3 bộ trưởng của ông bị tuyên án tù hồi tuần trước vì có liên quan đến phong trào biểu tình 7 năm trước.

"Không còn cái gì khác để hỏi sao? Tôi không biết, tôi không thấy danh sách. Đó là thứ thủ tướng nên biết trước à?" - ông Prayut nói.

...

Thủ tướng Thái Prayut nói rằng các phóng viên hãy lo chuyện của mình trước. Sau đó, ông cầm chai cồn rửa tay sát khuẩn và xịt vào các phóng viên đang ngồi ở hàng đầu dự cuộc họp báo.

Thủ tướng Prayut xịt nước sát khuẩn vào các phóng viên tại cuộc họp báo ở Bangkok hôm 9-3 - Ảnh: AFP



Giải thích về hành động kỳ lạ này của Thủ tướng Prayut, Reuters cho rằng ông đang tìm cách né tránh những câu hỏi khó. Theo AP, ông Prayut có tiếng là người nóng tính, có những hành vi không thể đoán trước được.

Trong một sự kiện năm 2018, ông từ chối trả lời câu hỏi từ báo giới và thay vào đó mang đến một hình nộm của chính ông có kích thước bằng đúng người thật. "Hãy hỏi anh này!" - ông Prayut phát biểu và bỏ đi.

Tác giả: BÌNH AN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ