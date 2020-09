Bị dừng xe kiểm tra, rút dao đâm trọng thương CSGT

Ngày 30-9, tin từ Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Dương (SN 1986, trú tại phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên) về tội Chống người thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Hoàng Dương

Theo công an, khoảng 10 giờ ngày 15-9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ tại đường Ngô Quyền (TP Vĩnh Yên), lực lượng chức năng phát hiện Dương điều khiển xe máy BKS 88B1-271.05 không đội mũ bảo hiểm. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra thì Dương không chấp hành và dùng dao bấm đâm vào người một chiến sĩ thuộc Đội CSGT Công an TP Vĩnh Yên, khiến chiến sĩ CSGT này bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng manh động này.

