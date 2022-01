Bị dừng xe, hai đối tượng dùng dao bầu chém công an rồi bỏ lại xe SH vừa trộm được

Thông tin từ Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Đan Phượng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội bắt giữ Trần Tiến Thịnh (SN 1991) và Trần Văn Chanh (SN 1997) cùng trú tại xã Thọ Xuân, Đan Phượng về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Theo tài liệu điều tra, sáng ngày 14/12/2021, Thịnh đến nhà Chanh tại xã Thọ Xuân để bàn kế hoạch đi trộm xe máy và thống nhất mang theo dao bầu để chống trả khi bị phát hiện. Cả hai chở nhau trên xe Honda Wave màu xanh, dùng khẩu trang che biển kiểm soát, đi lòng vòng quanh huyện Đan Phượng xem có ai sơ hở để trộm cắp.

Hình ảnh hai đối tượng trộm xe SH rồi bỏ trốn (Ảnh: Công an Hà Nội).



Khoảng 9h30, khi đến Trạm Y tế xã Tân Lập, thấy xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đen biển kiểm soát 98B-912.88 đang để trong sân, cả 2 đã dùng vam phá khóa rồi dùng khẩu trang che biển kiểm soát, nổ máy trốn chạy.

Khi chạy đến tổ dân phố số 9, phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm), bộ đôi này bị lực lượng công an đuổi theo, chặn giữ do đã nhận được tin báo mất xe từ bị hại.

...

Tại đây, Trần Văn Chanh đã dùng dao bầu tấn công hai chiến sĩ công an rồi bỏ lại xe SH vừa trộm cắp, leo lên xe Thịnh bỏ chạy.

Hai đối tượng Trần Tiến Thịnh và Trần Văn Chanh (Ảnh: Công an Hà Nội).



Trong quá trình truy bắt, hai chiến sĩ công an đã bị đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích ở tay và chân.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Đan Phượng và các đơn vị chức năng đã làm rõ, bắt giữ 2 nghi phạm gây án khi các đối tượng đang lẩn trốn tại phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Xuân Trường

Nguồn tin: Pháp Luật Plus