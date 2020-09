Bị container cuốn vào gầm, bé trai tự cứu mạng mình bằng hành động khó tin

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Vụ tai nạn xảy ra vào 18h21 ngày 24/8, tại thành phố Quý Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

...

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một bé trai đang ngồi chơi trước một cửa hàng sửa chữa thì bất ngờ bị một chiếc xe container cuốn vào gầm. Tuy nhiên, khi chiếc xe di chuyển chậm, cậu bé đã nhanh chóng bò ra khỏi gầm xe.

May mắn là bé trai chỉ bị thương ở chân. Chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn, một bé gái đứng ngay gần đó đã hoảng hốt bỏ chạy.

Được biết, tài xế container không hề biết đến vụ việc cho đến khi cảnh sát liên lạc với anh ta. Dù vậy, người này vẫn phải nhận trách nhiệm về vụ tai nạn này.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn