Bị chồng vũ phu đánh đập, người phụ nữ mang thai 10 tuần liều mạng làm điều này khiến hàng xóm khiếp hãi

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng kinh hoàng tại một căn hộ ở Rio de Janeiro, Brazil hôm 11/9 khiến người xem không nén được nỗi bức xúc. Quá uất ức do người chồng bạo lực, đánh đập mình và con trai của chồng trước suốt 2 năm, thai phụ lén viết một bức thư cầu cứu và ném ra ngoài cửa sổ.

Nào ngờ, cảnh tượng này bị gã bắt gặp, cô quyết tâm nhảy từ lầu 2 xuống đất. Thế nhưng, vừa mới vắt chân ra cửa sổ, người phụ nữ đã bị gã chồng vũ phu nhào đến túm tóc, lôi xềnh xệch vào nhà.

Trong đoạn clip thứ hai, cô tiếp tục tìm cách chạy trốn. Song, đúng lúc ngả người qua ngưỡng cửa sổ, cô lại bị chồng kéo về. Bất chấp sự phản kháng của vợ, gã vươn tay đóng cửa sổ. Sau khi vụ việc xảy ra, hàng xóm quanh đó đã gọi điện báo cảnh sát để bắt người đàn ông 32 tuổi. Gã nhất quyết phủ nhận cáo buộc vũ phu và cho biết đây chỉ là “mâu thuẫn bình thường”.

Từ tháng 5, người phụ nữ đáng thương đã từng nhảy lầu để trốn thoát gã chồng bạo ngược, nhưng vẫn ôm hy vọng rằng hắn sẽ thay đổi. "Anh ta có tính ghen tuông và không cho tôi ra khỏi nhà để đi làm. Tôi thậm chí còn mất việc", cô nói. Theo Giám đốc sở cảnh sát Fernanda Fernandes, nếu những người hàng xóm không kịp thời gọi cảnh sát, rất có thể cô đã bị hành hạ đến chết.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn